Blue Protocol auf Steam – 95.000 Spieler trotz Kritik am Start

Ein neues Free-to-Play MMORPG mit dem Namen Blue Protocol: Star Resonance hat kürzlich einen beeindruckenden Start auf Steam hingelegt. Das Spiel, das am 9. Oktober 2025 veröffentlicht wurde, erreichte in den ersten 24 Stunden etwa 95.000 gleichzeitige Spieler. Diese beeindruckenden Zahlen verdeutlichen das Interesse an dem Spiel, jedoch gibt es einige Hindernisse, die den Erfolg trüben könnten.

Spielmechaniken und Herausforderungen

Welche Spielmechaniken bietet Blue Protocol: Star Resonance? Blue Protocol: Star Resonance ist ein Action-Kampf-MMO, das sich auf traditionelle Rollen wie DPS, Tank und Heiler stützt. Es bietet Echtzeit-Ausweichmanöver und auf Kombos basierende Kämpfe, ergänzt durch Sammel- und Sozialsysteme wie Handel und Gilden.

Trotz des Potentials hat das Spiel gemischte Bewertungen erhalten. Rund 55 % der Bewertungen auf Steam sind negativ, was zu einer „Gemischt“-Bewertung führt. Viele Spieler bemängeln die starke Monetarisierung und das zeitgesteuerte Fortschrittssystem. Zudem sollen die einfach gehaltenen Kämpfe wenig Herausforderung bieten.

Einfluss der Monetarisierung

Warum steht die Monetarisierung in der Kritik? Blue Protocol: Star Resonance verwendet ein Free-to-Play-Modell mit Mikrotransaktionen. Spieler können verschiedene In-Game-Währungen erwerben, die entweder im Spiel verdient oder gekauft werden können. Dieses System umfasst Gacha-Mechaniken für kosmetische Items, Komfortgegenstände zur Beschleunigung des Fortschritts sowie Items, die Kampffähigkeiten verleihen.

Ein weiterer Kritikpunkt ist das Fehlen lokalisierter Server. Viele Spieler außerhalb der USA berichten von Verbindungsproblemen, da sie gezwungen sind, sich mit einem nordamerikanischen Server zu verbinden.

Positive Aspekte und Zukunftsaussichten

Was loben die Spieler an Blue Protocol: Star Resonance? Trotz der Kritikpunkte gibt es auch positive Stimmen. Spieler loben die Anime-ähnlichen Grafiken und die Vielzahl an Nebenaktivitäten in der offenen Welt des Spiels. Funktionen wie der automatische Kampfmodus, die oft kritisiert werden, sind optional und können deaktiviert werden.

Diese positiven Stimmen weisen darauf hin, dass das Spiel ein großes Potenzial hat, seine aktuellen Probleme in naher Zukunft zu beheben. Es bleibt abzuwarten, ob Shanghai Bokura Network Technology in der Lage sein wird, die Spielerbasis zu halten und die Bewertungen zu verbessern.

Fazit

Wie sieht die Zukunft für Blue Protocol: Star Resonance aus? Blue Protocol: Star Resonance hat einen vielversprechenden Start hingelegt, steht jedoch vor einigen Herausforderungen. Die Entwickler haben die Möglichkeit, das Spiel durch Updates und Verbesserungen zu optimieren. Die gemischten Bewertungen auf Steam spiegeln die geteilte Meinung der Community wider – auf der einen Seite Lob für die Ästhetik und Spielwelt, auf der anderen Seite Kritik an der Monetarisierung und dem Serverproblem.

Es bleibt spannend zu sehen, wie sich das Spiel in den kommenden Monaten entwickeln wird. Was denkst du über Blue Protocol: Star Resonance? Teile deine Meinung in den Kommentaren!