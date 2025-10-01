Black Ops 7 – Kontroverser Gravemaker Scorestreak sorgt für Aufregung

Call of Duty: Black Ops 7 ist der neueste Teil der beliebten Ego-Shooter-Reihe, entwickelt von Treyarch und Raven Software und veröffentlicht von Activision. Das Spiel, das am 14. November 2025 erscheinen soll, führt dich in das Jahr 2035 und setzt die Geschichte aus Call of Duty: Black Ops II (2012) fort. Du kannst die Einzelspieler-Kampagne entweder allein oder im Koop-Modus spielen, wobei du in die Rolle von David Mason und seinem Team schlüpfst, um eine neue Bedrohung zu bekämpfen.

Der umstrittene Gravemaker Scorestreak

Warum sorgt der Gravemaker Scorestreak für Aufregung? Bereits vor der Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 7 zeigt sich die Community besorgt über den Gravemaker Scorestreak. Dieses neue Feature, das während des Call of Duty NEXT-Events am 22. September 2025 vorgestellt wurde, ermöglicht es dir, ein tragbares Scharfschützengewehr zusammenzubauen, das Gegner hinter Deckung erkennt und ausschaltet.

Die Gravemaker wird durch das neue Overclock-System von Black Ops 7 noch mächtiger. Mit Overclock 1 erhältst du ein größeres Magazin, während Overclock 2 die Ladezeit vor dem Schuss verringert. Diese Fähigkeiten haben viele Spieler dazu veranlasst, den Gravemaker als „praktisch ein Wallhack“ zu bezeichnen, da es dir ermöglicht, Gegner aufzuspüren und zu eliminieren, ohne dass sie sich wehren können.

Reaktionen der Community

Wie reagieren Streamer und Spieler auf den Gravemaker? Hunderte von Streamern hatten bereits die Möglichkeit, einen frühen Blick auf das Spiel zu werfen, und ihre Reaktionen waren gemischt. Bekannte Persönlichkeiten wie Chris „Simp“ Lehr von FaZe und Tim „Timthetatman“ Betar haben Videos geteilt, die zeigen, wie effektiv der Gravemaker im Spiel sein kann.

In den sozialen Medien äußerten viele Spieler Bedenken darüber, dass dieses Feature das Gameplay unausgewogen machen könnte. Sie befürchten, dass der Gravemaker den Wettbewerbsvorteil zu stark beeinflussen und das Spielerlebnis für alle Beteiligten negativ beeinflussen könnte.

Testmöglichkeiten in der Beta

Wann kannst du den Gravemaker selbst ausprobieren? Du hast die Möglichkeit, den Gravemaker und andere Scorestreaks während der Call of Duty: Black Ops 7 Beta zu testen. Der Early Access beginnt am 2. Oktober 2025, und alle Spieler können vom 5. bis 8. Oktober 2025 teilnehmen. In dieser Zeit kannst du sechs Multiplayer-Karten und fünf Modi, darunter Team Deathmatch, sowie die Vandorn Farm Zombies-Karte ausprobieren.

Der Beta-Test bietet dir die Chance, Feedback zu geben und eventuell Einfluss auf die endgültige Version des Spiels zu nehmen. Es bleibt abzuwarten, ob die Entwickler auf die Bedenken der Community eingehen und Anpassungen am Gravemaker vornehmen werden.

Fazit

Was bedeutet das für die Zukunft von Call of Duty: Black Ops 7? Während die Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 7 näher rückt, bleibt die Kontroverse um den Gravemaker Scorestreak ein heiß diskutiertes Thema. Die Entwickler stehen vor der Herausforderung, ein ausgewogenes Spielerlebnis zu schaffen, das sowohl herausfordernd als auch fair ist. Wie sich diese Debatte entwickeln wird, bleibt spannend zu beobachten.

Was denkst du über den Gravemaker Scorestreak? Teile deine Meinung in den Kommentaren!