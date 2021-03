Biomutant: Buntes Action-Rollenspiel zeigt die schnellen Kung-Fu-Kämpfe

Das Action-Rollenspiel Biomutant versetzt euch in eine Welt, in welcher intelligente Tierwesen herrschen. Um die Zerstörung ihrer Heimat zu verhindern, macht ihr euch auf, das Böse zu vernichten. Dabei müsst ihr euch zahlreichen Feinden stellen. Wie das aussieht, zeigt nun ein neuer Trailer.

Heiße Kung-Fu-Action im neuen Trailer von Biomutant

„Biomutant“ setzt zwar nicht ausschließlich aber besonders auf Martial-Arts-Kämpfe, in denen ihr wild durch die Lüfte wirbelt, um eure Gegner zu vernichten. Das erinnert etwas an die völlig überzogenen, asiatischen Kung-Fu-Actionfilme. Gravitation scheint kaum eine Rolle zu spielen, dafür sehen die Auseinandersetzungen einfach beeindruckend aus.

Auch die Feinde können sich sehen lassen. Die Entwickler beim Studio Experiment 101 haben hier ihrer Fantasie freuen Lauf gelassen und völlig abgedrehte Wesen erschaffen. Das Video demonstriert euch zudem Bosskämpfe, in denen ihr die Bewegungen der Feinde studieren und euch Taktiken überlegen müsst, wie ihr die Kreaturen am besten besiegen könnt.

All das findet in einer wunderschönen und bunten Open World statt, die ihr mit eurem selbst erstellten Charakter komplett erkunden dürft. Dort erwarten euch allerdings nicht nur Kämpfe, sondern zudem NPCs, die euch in Dialogen mit Quests versorgen. Ihr entdeckt Geheimnisse und nutzt zahlreiche Fahrzeuge zu Land, zu Wasser und in der Luft, um die Landschaft zu bereisen.

Allzu lange müsst ihr nicht mehr auf den Release von „Biomutant“ warten. Das Action-Rollenspiel erscheint am 25. Mai für PC, PS4 und Xbox One. Über eine Version für PS5 und Xbox Series X/S will das Team noch nachdenken. Dank Abwärtskompatibilität dürft ihr den Titel aber schon zum Release auch auf Sonys und Microsofts aktuellen Konsolen spielen.