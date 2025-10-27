Artikel

Battlefield 6 REDSEC: Kostenloser Battle-Royale-Modus offiziell angekündigt

Bild von Patrik Hasberg Patrik Hasberg27. Oktober 2025
0 1 Minute Lesezeit
© Electronic Arts/DICE

Ein epischer Sprung für die Serie: Publisher Electronic Arts und die Battlefield Studios haben den Free-to-Play-Battle-Royale-Modus REDSEC für Battlefield 6 nun offiziell vorgestellt. Der Starttermin steht fest und er ist näher, als viele gedacht haben.

Zu den Amazon-Angeboten

Was ist REDSEC?

Battlefield: REDSEC wird kein kostenpflichtiger Zusatz-Modus sein, sondern gratis spielbar auf PS5, Xbox Series X|S und PC. Der Name war schon seit einigen Leaks im Umlauf, jetzt gibt es Gewissheit: „Battlefield: REDSEC“ erscheint am 28. Oktober 2025. Zugleich mit dem Launch wird ein umfangreicher Gameplay-Trailer veröffentlicht – damit steigt die Spannung bis zur Veröffentlichung rasant. Dies wurde nun in einem Beitrag auf X bekannt gegeben.

Was erwartet uns inhaltlich?

Auch wenn noch nicht alle Details gelüftet sind, zeichnen sich wichtige Merkmale ab. REDSEC kombiniert das typische Battlefield-Erlebnis (Teamplay, Fahrzeuge, massive Zerstörung) mit dem Free-to-Play-Battle-Royale-Format: Eine neue Map, bis zu 100 Spieler pro Runde, Squad-Spiel und zerstörbare Umgebungen sollen im Vordergrund stehen.

Besonders auffällig: Der sogenannte „Ring“, der das Spielfeld einschnürt, eliminiert Spieler sofort, wenn sie ihn berühren, das erhöht den Druck und weckt Erinnerungen an Hardcore-Momente.

Magischen Merch entdecken! ✨

Zauberstäbe, Deko & Sammlerstücke – jetzt auf Zauberkram.de. 🧙‍♂️

Zum Shop

Der Startschuss

Der Termin steht: 28. Oktober 2025. Um 08:00 Uhr PT / 11:00 Uhr ET wird der Modus live gehen, was in Mitteleuropa 16:00 Uhr MESZ entspricht.

Warum das ein entscheidender Moment ist

Für die Battlefield-Serie bedeutet REDSEC einen strategischen Schritt: Kostenfrei zugängliche Inhalte, die neue Spieler anziehen und gleichzeitig der Community frischen Stoff bieten. Der Free-to-Play-Ansatz kann die Spielerzahlen massiv erhöhen und damit auch die Sichtbarkeit des Franchise steigern.

Die Herausforderung: Der Battle-Royale-Markt ist hart umkämpft (siehe Fortnite, Warzone & Co.). REDSEC muss zeigen, dass es mehr ist als „nur noch ein weiteres BR-Spiel“. Mit klassischem Battlefield-Gameplay („Fahrzeuge + Zerstörung“) könnte genau das gelingen.

Die Ankündigung von REDSEC ist ein klares Signal: Battlefield 6 hat noch einiges in der Hinterhand. Der kostenlose Battle-Royale-Modus startet am 28. Oktober 2025 mit Trailer und höchster Spannung. Wer mitmischen will, sollte jetzt schon seine Ausrüstung bereitstellen und den Launch im Blick behalten.

Schlagwörter
Bild von Patrik Hasberg Patrik Hasberg27. Oktober 2025
0 1 Minute Lesezeit
Bild von Patrik Hasberg

Patrik Hasberg

Schreiberling, Spieleentdecker, praktizierender Perfektionist und Mann fürs Grobe. Außerdem laufender Freizeit-Hobbit, der Katzen liebt. – Hunde gehen auch. „Auch sonst eigentlich ganz ok“.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
guest
0 Kommentare
Neueste
Älteste Am meisten gewählt
Inline Feedbacks
Alle Kommentare anschauen
Schaltfläche "Zurück zum Anfang"