Battlefield 6 REDSEC: Kostenloser Battle-Royale-Modus offiziell angekündigt

Ein epischer Sprung für die Serie: Publisher Electronic Arts und die Battlefield Studios haben den Free-to-Play-Battle-Royale-Modus REDSEC für Battlefield 6 nun offiziell vorgestellt. Der Starttermin steht fest und er ist näher, als viele gedacht haben.

Was ist REDSEC?

Battlefield: REDSEC wird kein kostenpflichtiger Zusatz-Modus sein, sondern gratis spielbar auf PS5, Xbox Series X|S und PC. Der Name war schon seit einigen Leaks im Umlauf, jetzt gibt es Gewissheit: „Battlefield: REDSEC“ erscheint am 28. Oktober 2025. Zugleich mit dem Launch wird ein umfangreicher Gameplay-Trailer veröffentlicht – damit steigt die Spannung bis zur Veröffentlichung rasant. Dies wurde nun in einem Beitrag auf X bekannt gegeben.

Was erwartet uns inhaltlich?

Auch wenn noch nicht alle Details gelüftet sind, zeichnen sich wichtige Merkmale ab. REDSEC kombiniert das typische Battlefield-Erlebnis (Teamplay, Fahrzeuge, massive Zerstörung) mit dem Free-to-Play-Battle-Royale-Format: Eine neue Map, bis zu 100 Spieler pro Runde, Squad-Spiel und zerstörbare Umgebungen sollen im Vordergrund stehen.

Besonders auffällig: Der sogenannte „Ring“, der das Spielfeld einschnürt, eliminiert Spieler sofort, wenn sie ihn berühren, das erhöht den Druck und weckt Erinnerungen an Hardcore-Momente.

Der Startschuss

Der Termin steht: 28. Oktober 2025. Um 08:00 Uhr PT / 11:00 Uhr ET wird der Modus live gehen, was in Mitteleuropa 16:00 Uhr MESZ entspricht.

Warum das ein entscheidender Moment ist

Für die Battlefield-Serie bedeutet REDSEC einen strategischen Schritt: Kostenfrei zugängliche Inhalte, die neue Spieler anziehen und gleichzeitig der Community frischen Stoff bieten. Der Free-to-Play-Ansatz kann die Spielerzahlen massiv erhöhen und damit auch die Sichtbarkeit des Franchise steigern.



Die Herausforderung: Der Battle-Royale-Markt ist hart umkämpft (siehe Fortnite, Warzone & Co.). REDSEC muss zeigen, dass es mehr ist als „nur noch ein weiteres BR-Spiel“. Mit klassischem Battlefield-Gameplay („Fahrzeuge + Zerstörung“) könnte genau das gelingen.

Die Ankündigung von REDSEC ist ein klares Signal: Battlefield 6 hat noch einiges in der Hinterhand. Der kostenlose Battle-Royale-Modus startet am 28. Oktober 2025 mit Trailer und höchster Spannung. Wer mitmischen will, sollte jetzt schon seine Ausrüstung bereitstellen und den Launch im Blick behalten.