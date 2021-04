Battlefield 6: Leaker zeigt Skizze vermeintlich neuer Map mit zahlreichen Details

Bislang haben Publisher Electronic Art und Entwickler DICE öffentlich keine genaueren Infos bezüglich Battlefield 6 mit der Community geteilt. Klar ist lediglich, dass der neue Ableger noch in diesem Jahr erscheinen soll und Fans in Kürze mit dem offiziellen Reveal-Trailer rechnen können. Ein genauer Termin wurde aber bislang nicht mitgeteilt.

Battlefield 6: Leak mit vermeintlichen Details

Dafür gibt es auf der anderen Seite aber seit Monaten zahlreiche Gerüchte und vermeintliche Leaks von Brancheninsidern, die mehr über den kommenden Multiplayer-Shooter wissen möchten – wie zum Beispiel Tom Henderson. Dieser teilte auf Twitter verschiedene Details zu dem bevorstehenden Trailer mit. Darunter eine sehr einfach gehaltene Skizze mit Umrissen einer Karte, die im Spiel enthalten sein soll und ziemlich stark an Wake Island erinnert.

Einen Tag später veröffentlichte der Insider eine deutlich detailliertere Zeichnung seiner vorherigen Skizze auf der verschiedene Details zu erkennen sind. Während im Hintergrund ein Sturm aufkommt, starten gleichzeitig mehrere Raketen aus Silos. Zudem fliegen sechs bis acht Ospreys über die riesige Map, die bis zu 128 Spielern Platz bieten könnte.

Die Raketenstarts könnten in „Battlefield 6“ spezielle Events darstellen, die das Treiben im Multiplayer noch spannender gestalten sollen. Unwetter als Gameplay-Element ist ebenfalls keine Neuheit in der bekannten Reihe. Innerhalb von wenigen Minuten kann sich dadurch die Atmosphäre auf einer Multiplayer-Karte komplett ändern. Solche Stürme könnten sogar einen direkten Einfluss auf das Gameplay haben und den Spieler*innen die Sicht verdecken oder Bäume, Palmen sowie andere Objekte durch die Luft wirbeln lassen.

Was ist dran an den Leaks? Ihr merkt also, Gerüchte zu „Battlefield 6“ gibt es bereits viele, auf offizielle Infos warten wir bislang aber vergebens. Ob an dem aktuellen Leak etwas Wahres dran ist, können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit absoluter Gewissheit sagen. Völlig aus der Luft gegriffen erscheinen diese Infos aber nicht. Dennoch sollten sämtliche Details zu „Battlefield 6“, die nicht von offizieller Seite stammen, weiterhin mit Vorsicht genossen werden.