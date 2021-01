Battlefield 6: Laut Gerücht orientiert sich der neue Titel an Battlefield 3 mit 128 Spielern

Bislang hält sich Electronic Arts ziemlich bedeckt, sobald es um den Mehrspieler-Shooter Battlefield 6 geht, der sich derzeit bei dem schwedischen Studio DICE in der Entwicklung befindet und voraussichtlich Ende 2021 erscheinen wird. Doch in den letzten Tagen ist ein weiterer Leak von einem Brancheninsider veröffentlicht worden, der aus interessanten Details besteht.

Die Infos stammen von dem YouTuber TheLongSensation, der in einem aktuellen Video über alte wie neue Gerüchte spricht. Tom Henderson, so der bürgerliche Name des Leakers, hat in der Vergangenheit immer mal wieder Aussagen zu Call of Duty und Co. getroffen, die sich letztendlich bewahrheitet haben.

Battlefield 6 oder doch einfach nur Battlefield?

Laut ihm sei bis jetzt noch nicht klar, auf welchen Namen der kommende DICE-Shooter hören wird. „Battlefield 6“ bietet sich zwar an, um die Reihe nach „Battlefield 5“ chronologisch fortzuführen, dort der neue Teil könnte auch ein Soft-Reboot der Serie darstellen und deshalb einfach nur „Battlefield“ heißen. Ähnlich hat es schließlich auch Activision mit Call of Duty: Modern Warfare gemacht.

Orientiert sich Battlefield 6 an dem Klassiker Battlefield 3?

Eine weitere interessante Info des Leakers besagt, dass sich „Battlefield 6“ angeblich stark an „Battlefield 3“ orientiert, das bekanntlich in der Gegenwart spielt.

Auf den Schlachtfeldern sollen angeblich bis zu 128 Spieler gegeneinander antreten können. Weiterhin heißt es, dass der Shooter auch für die vergangene Konsolengeneration bestehend aus Xbox One und PS4 erscheinen soll. Angeblich arbeitet ein anderes Studio beziehungsweise ein anderer Teil von DICE an dieser Umsetzung, bei der aber lediglich 32 gegen 32 Spieler kämpfen können.