Battlefield 2042: Open Beta hat einen Termin und alle Inhalte im Überblick

Lange hat es gedauert und eine Verschiebung des Spiels später, ist endlich die Open Beta zu Battlefield 2042 bekannt. Wir fassen für euch alle wichtigen Informationen, Termine und die Inhalte im Überblick zusammen.

Battlefield 2042 Open Beta: Die Eckdaten auf einem Blick

Publisher Electronic Arts hat sich endlich offiziell zur Open Beta geäußert und das sind die wichtigsten Eckdaten im Überblick.

Bis wann findet die Beta statt? Die gesamte Beta-Phase wird vom 06. bis 10. Oktober stattfinden

Das sind die Uhrzeiten der einzelnen Phasen Preload : Ab 05. Oktober, 9 Uhr deutscher Zeit Early Access für EA Play und Vorbestellungen : Ab 06. bis 08. Oktober, Start ab 9 Uhr deutscher Zeit Open Beta für alle : Ab 08. bis 10. Oktober, Start ab 9 Uhr deutscher Zeit

Auf diesen Plattformen ist die Beta spielbar: PlayStation 5 , Xbox Series X/S , PlayStation 4 , Xbox One und PC .

PS Plus oder Xbox Live Gold benötigt? PS Plus : nein Xbox Live Gold : ja



Demnach könnt ihr also bereits nächstes Wochenende die Open Beta zu „Battlefield 2042“ ausprobieren. Einen Blick in den Test gibt der folgende Trailer:

Das sind die Inhalte der Open Beta

Doch natürlich fragt ihr euch jetzt, was ihr während der Open Beta alles erleben könnt, und glücklicherweise hat EA schon alle Infos bereitgestellt.

Nur Eroberung spielbar

Als einziger Modus erwartet euch in der Open Beta von „Battlefield 2042“ Eroberung. Dieser ist Teil der klassischen All-Out-Warfare-Erfahrung und sollte Kennern der Reihe bekannt vorkommen. Hier müsst ihr auf der Karte mit eurem Team Sektoren einnehmen und den Gegner davon abhalten, diesen euch wegzunehmen.

Alle weiteren Modi aus „Battlefield 2042“ in der Übersicht:

Testphase nur auf einer Karte

Orbital wird die einzige Karte in der Open Beta sein. © EA

Für die Open Beta werdet ihr nur eine der sieben sehr großen Karten aus dem Hauptspiel erleben können. Dafür geht es nach Französisch Guyana auf die Map Orbital. Auf dieser müsst ihr dafür sorgen, dass ein Raketenstart entweder erfolgreich abläuft oder fehlschlägt und die Karte verwüstet.

Alle anderen Karten könnt ihr euch hier anschauen:

Vier Spezialisten stehen zur Auswahl

Bisher hat EA fünf Spezialisten vorgestellt, die ihr nutzen könnt, um die Schlachten zu euren Gunsten zu entscheiden. Diese vier könnt ihr während der Open Beta ausprobieren:

Webster Mackay

Maria Falck

Piotre „Boris“ Guskovsky

Wikus „Casper“ van Daele

Alle Fähigkeiten und was die Spezialisten sonst noch so können, lest ihr hier:

Spezialisten in Battlefield 2042: Alle Fähigkeiten, Spezialitäten und Merkmale

So nehmt ihr an der Open Beta teil

Vorbestellungen: Falls ihr das Spiel bereits jetzt vorbestellt, dann bekommt ihr einen frühzeitigen Zugriff auf die Beta. Egal auf welcher Plattform ihr „Battlefield 2042“. Einen Überblick der Edition gibt es im großen PlayCentral-Vorbestellerguide.

EA Play: Als aktives EA Play- oder EA Play Pro-Mitglied könnt ihr ebenfalls früher loslegen. Ladet euch dafür einfach per Preload am 05. Oktober den Client herunter und loggt euch dann ab dem 06. Oktober mit eurem EA Play-Konto an. Alle mit Game Pass Ultimate können ebenfalls vorab in die Beta starten.

Und der Rest? Wer weder vorbestellt noch bei EA Play ein Mitglied ist, muss sich bis zum 08. Oktober gedulden, aber kann dann ohne weitere Kosten die Beta ausprobieren.

„Battlefield 2042“ erscheint am 19. November 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Alle offiziellen Infos fassen wir für euch in der PlayCentral-Übersicht zusammen.