Battlefield 2042: Im neuen Modus Hazard Zone müsst ihr auf Risiko spielen

Battlefield 2042 steht fast drei Jahre nach Battlefield 5 endlich in den Startlöchern. Der Shooter setzt ausschließlich auf Multiplayer-Modi und beinhaltet gleich mehrere Hauptvarianten. Zwei davon wurden bereits ausführlich vorgestellt und jetzt ist endlich Gefahrenzone (Hazard Zone) offiziell enthüllt.

Gefahrenzone ist der letzte große Modus zum Battlefield 2042-Launch

Mit dem folgenden Trailer kündigten EA und DICE endlich an, wie Gefahrenzone aussehen wird in „Battlefield 2042“:

Worum geht’s? In Gefahrenzone müsst ihr als Squad bestehend aus vier Spezialist*innen abgestürzte Satelliten bergen. In diesen befinden sich besondere Datenlaufwerke, die ihr als Eliteeinheit der No-Pats bergen müsst, um besondere Punkte für den Schwarzmarkt zu erhalten. So läuft jede Runde in Gefahrenzone folgendermaßen ab:

Planen & ausrüsten – Spielende bestimmen Startpunkt, Spezialist*innen, Ausrüstung und taktische Upgrades.

– Spielende bestimmen Startpunkt, Spezialist*innen, Ausrüstung und taktische Upgrades. Infiltrieren – Das Team wird zum zuvor bestimmten Startpunkt entsendet

– Das Team wird zum zuvor bestimmten Startpunkt entsendet Sichern – Die Trupps aktivieren ihre Spionagescanner und stellen sich den feindlichen Trupps, Besatzungstruppen und der Spielwelt selbst.

– Die Trupps aktivieren ihre Spionagescanner und stellen sich den feindlichen Trupps, Besatzungstruppen und der Spielwelt selbst. Erste Extraktion – Den Teams wird die erste von zwei Möglichkeiten eröffnet, lebend zu entkommen.

– Den Teams wird die erste von zwei Möglichkeiten eröffnet, lebend zu entkommen. Letzte Extraktion – Die verbliebenen Trupps kämpfen ein letztes Mal darum, wer entkommt und wer bei dem Versuch scheitert.

In Gefahrenzone müsst ihr Satelliten für Datenlaufwerke bergen. ©DICE/EA

Für das erfolgreiche Abschließen einer Runde erhaltet ihr basierend auf den geborgenen Datenlaufwerken und weiteren Boni XP und Credits für den Schwarzmarkt. Ersteres nutzt ihr, um spielübergreifend Fortschritt zu machen und letztere ist speziell für Gefahrenzone. Damit kauft ihr euch vor einer Runde auf dem Schwarzmarkt eine bessere Ausrüstung für euren Charakter.

Wie DICE im Vorfeld schon angekündigt hat, ist Gefahrenzone aber mit einem Risiko verbunden. Denn scheitert ihr an der Extraktion, dann verliert ihr eure bisher gesammelten Datenlaufwerke. Sollte es euer Squad schaffen, aber jemand von euch ist dabei gestorben, dann bekommen nur die Überlebenden die Punkte durch das Extrahieren. Insgesamt werden die Credits und die XP zusätzlich basierend auf der eigenen Leistung auf alle gleichermaßen aufgeteilt.

Nach jeder Runde seht ihr den erreichten Fortschritt eures Squads. ©DICE/EA

Wiederbelebung möglich: Innerhalb einer Runde könnt ihr gefallene Mitglieder*innen eures Squads wiederbeleben. Dafür müsst ihr einen sogenannten Wiederbelebungs-Uplink finden und einsetzen. Schafft ihr das, ist euer Team wieder komplett und ihr könnt gemeinsam extrahieren.

Im Folgenden noch einige Fragen, die DICE direkt selbst zum Modus beantwortet hat:

Wie lange dauert eine Runde? In der Regel dauert eine Runde von Gefahrenzone knapp fünf bis 20 Minuten .

Auf welchen Maps wird gespielt? Gefahrenzone ist spielbar auf den sieben großen Karten des Hauptmodus.

Wie unterscheiden sich die Konsolen-Versionen? Auf Xbox Series X/S, PS5 und PC spielen 32 Personen gleichzeitig, auf PS4 und Xbox One sind es nur 24 Personen .

Können identische Spezialist*innen ausgewählt werden? Nein , jedes Mitglied eines Squads muss eine andere Spezialistin oder einen anderen Spezialisten auswählen.

Gibt es Pay-to-Win-Elemente? Nein , die Schwarzmarkt-Credits können nur durch das Gameplay und nicht für echtes Geld erworben werden.



„Battlefield 2042“ hatte vor kurzem eine Open Beta, die nicht für alle so erfreulich ablief. In unserem Video sprechen wir über die Probleme der Testphase:

„Battlefield 2042“ erscheint am 19. November für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC. In einem großen Artikel fassen wir für euch alle offiziellen Infos zum Spiel zusammen. Wollt ihr das Spiel doch vorbestellen, dann schaut mal in unseren Vorbesteller-Guide rein.