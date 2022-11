Avatar: The Way of the Water bekommt seinen ersten richtigen, etwas längeren Trailer spendiert. Bisher gab es nur einen Teaser-Trailer, jetzt können wir aber endlich noch ein bisschen länger in die Welt von James Cameron abtauchen – im wahrsten Sinne des Wortes.

Avatar: The Way of the Water – seht euch den offiziellen Trailer an

Rückkehr nach Pandora: Regisseur James Cameron lässt seinen Worten endlich Taten folgen. Es dauert jetzt gar nicht mehr lange, bis der Nachfolger zum Mega-Blockbuster „Avatar“ ins Kino kommt. Der perfekte Zeitpunkt, einen längeren Trailer zu veröffentlichen.

Bisher mussten wir uns mit dem kürzeren Teaser-Trailer von vor einem halben Jahr und diversen Behind-the-Scenes-Einblicken begnügen. Aber jetzt gibt es endlich noch mehr von dem vielleicht größten Kinostart dieses Jahres zu sehen.

Schaut euch den Trailer zu Avatar 2 an:

Darum geht’s: Auch in „Avatar: The Way of the Water“ spielen Jake Sully (Sam Worthington) und Neytiri (Zoe Sladana) wieder eine wichtige Rolle. Sie geben das Szepter aber auch an die nächste Generation und damit an ihre Kinder weiter.

Wie der Titel schon sagt, dreht sich in „Avatar: The Way of the Water“ vieles um das kühle Nass auf Pandora. Dementsprechend gibt es auch im neuen, offiziellen Trailer jede Menge Unterwasser-Szenen zu sehen. Dort ziehen nicht nur majestätische Wesen ihre Kreise, sondern wir treffen erneut auf Eindringlinge.

Regie führt wenig überraschend wieder James Cameron, der gleichzeitig auch als Produzent auftritt. Die Geschichte von „Avatar: The Way of the Water“ stammt aus der Feder von James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman und Shane Salerno. Sigourney Weaver, Stephen Lang und Kate Winslet spielen ebenfalls mit.

Wann startet Avatar 2? „Avatar: The Way of the Water“ soll in Deutschland am 16. Dezember im Kino starten. Wie bereits beim ersten Teil dürfte auch hier wieder ein besonders großes Augenmerk auf der 3D-Technik liegen.

Freut ihr euch auf den zweiten Teil von Avatar? Wie gefällt euch der Trailer zu Way of the Water? Schreibt es uns in die Kommentare.