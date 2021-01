Assassin’s Creed Valhalla: Hier findet ihr Ubba nach der Feiertag-Quest – Fundort

Assassin’s Creed Valhalla setzt einem nicht jedes Spielfeature so einfach vor die Nase. Einige Dinge in dem RPG erfahrt oder entdeckt ihr nur, indem ihr ein wenig zuhört, erkundet und die Augen offenhaltet. So auch mit Ubba, den ihr im Rahmen der Quest Feiertag noch einmal antreffen könnt.

Wir raten euch jedoch ab dieser Stelle nur weiterzulesen, wenn ihr bereits bei dieser Questreihe angekommen seid und die Saga rund um Hamtunscir gestartet habt.

Assassin’s Creed Valhalla: Ubbas Fundort in Hamtunscir

Nachdem ihr den finalen Sagastrang von „Assassin’s Creed Valhalla“ gestartet habt und König Alfred ein weiteres Mal begegnet seid, erfahrt ihr, dass Ubba in einem Gefecht ums Leben gekommen sein soll. Nachdem die zugehörige Mission ein wenig vorangeschritten ist, erfährt Eivor auch, wo sich seine Leiche angeblich befinden soll.

Allerdings wird das Auffinden seines toten Körpers kein offizieller Bestandteil der Quest, ihr müsst euch also eigenständig auf die Suche machen. Solltet ihr also verpasst haben, welche Ortsangabe Eivor vor sich hinmurmelte, verraten wir euch wo genau ihr Ubba finden könnt.

Hier befindet sich Ubbas Leiche

Ja, ihr ahnt es wahrscheinlich schon anhand unserer Überschrift: Ubba ist tatsächlich tot. Reist ihr in den Nordwesten von Hamtunscir, an den Fluss Afena in der Nähe von Aethelney könnt ihr euch davon selbst überzeugen. Am Westufer, unweit vom Wasser findet ihr ein zerstörtes Lager und ein wahres Schlachtfeld an Leichen vor.

An diesem Ort, am Westufer des Flusses, befindet sich der Ort des Überfalls. © PlayCentral.de

Inmitten dieser gigantischen Anzahl Gefallener sticht eine ganz besonders hervor: der mehrfach von Speeren durchbohrte Ubba. Hier hat Alfred vollendete Grausamkeit walten lassen und den Ragnarsson regelrecht zur Schau gestellt.

In dem verwüsteten Lager findet ihr Ubbas Leiche aufgespießt von mehreren Speeren inmitten des Schlachtfelds voller Toter. Auch einen Brief findet ihr hier. © PlayCentral.de

Doch diese Entdeckung abseits der gewöhnlichen Quests ist nicht die einzige in „Assassin’s Creed Valhalla“. Es gibt mehrere von ihnen, wenn man etwas genauer aufpasst. Das verraten wir auch in unserem Artikel, in dem wir euch von unseren Fehlern in AC Valhalla berichten:

