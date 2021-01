In Assassins Creed Valhalla könnt ihr überall, also sowohl in Norwegen als auch in England, Fliegenpilze finden, die Eivor die unterschiedlichsten Visionen bereiten. In jeder Region befindet sich einer dieser Eukaryoten und je nachdem welchen ihr verspeist habt, gilt es, ein Rätsel zu lösen oder schemenhafte Feinde zu bekämpfen.

Assassins Creed Valhalla – Alle Fliegenpilze: Fundorte und Lösung – Guide

In unserem Guide verraten wir euch, wo in „Assassins Creed Valhalla“ ihr die 15 Fliegenpilze finden könnt und was ihr tun müsst, um das jeweilige Rätsel zu lösen. Dafür erhaltet ihr zwar keine neuen Ausrüstungsteile, dafür winken euch Erfahrungspunkte und ein paar schöne Gedichtzeilen von Eivor.

Fliegenpilz #1: Rygjafylki

Den ersten Fliegenpilz im Spiel könnt ihr bereits sehr früh aufsuchen und zwar im Südosten von Norwegen, in der Region Rygjafylki. Sucht nach dem Gewächs auf der Insel des verlassenen Landhauses. Um das hiesige Rätsel zu lösen müsst ihr die drei Tore in der richtigen Reihenfolge durchschreiten.

Neben den Torbögen stehen die Statuen von nordischen Göttern. Thor, der seinen Hammer Mjölnir hält, Odin mit seinem Speer und die Göttin Freya, die an ihrer Haarpracht zu erkennen ist. Die Reihenfolge, um dieses Rätsel zu lösen lautet: Thor, Freya, Odin.

Fliegenpilz #2: Hördafylki

Sucht nach dieser Delikatesse weit im Norden von Norwegen, auf der Insel westlich von Alreksstadir, dem Sitz von König Harald. Der Fliegenpilz ist am südöstlichsten Ende des kleinen Berges zu finden. Habt ihr den Pilz verputzt, wird Eivor von geisterhaften Soldaten mit einer Stärke von 280 angegriffen. Klar, dass ihr diese Gegner zu Beginn der Story noch nicht besiegen könnt, doch zum Glück seid ihr im späteren Spielverlauf stark genug, um diese Feinde in die Knie zu zwingen.

Fliegenpilz #3: Grantabrycgscir

Dieser Pilz befindet sich weit im Osten der Region Grantabrycgscir, England, kurz vor der Grenze nach East-Engla. Um das Rätsel zu lösen müsst ihr mit den richtigen Feuerschalen interagieren, um die Flammen darin blau zu färben. Aktiviert die drei Schalter, hinter denen ein Steintor zu erkennen ist und geht dann durch das finale Tor.

Fliegenpilz #4: Legracaesterscir

Sucht nach diesem Fliegenpilz in den Wäldern nordöstlich des Aussichtspunktes Bardun-Ausblick, beziehungsweise westlich des Flusses Tame. Sobald ihr den Pilz gegessen habt, müsst ihr darauf achten, auf welches Tor sich die Seerobbe zubewegt. Dadurch erkennt ihr, welche Tore ihr selbst durchqueren müsst. Macht dies dreimal und das Rätsel gilt als gelöst.

Fliegenpilz #5: East-Engla

Weit im Norden der Region East-Engla, in dem Wald zwischen dem Brislea-Gehöft und Elmenham, befindet sich der fünfte Fliegenpilz in Assassins Creed Valhalla. Habt ihr den Fungi verspeist, begebt euch durch das Tor ganz rechts, direkt neben der Statue von Odin, und klettert dann die schwebenden Felsen empor. Oben angekommen lauft ihr durch das Tor ganz rechts, vor welchem die Wikingerschilde aufgestellt wurden. Zum Abschluss geht es schließlich durch das Tor mit den lila Blumen.

Fliegenpilz #6: Oxenafordscir

Den Fliegenpilz in Oxenafordscir findet ihr im Wald weit im Norden der Region, nicht unweit des Flusses Alna. Um das Rätsel zu lösen müsst ihr auf die Kreuze vor den Torbögen achten. Erst lauft ihr durch das Tor mit nur einem Kreuz davor, dann durch das mit zwei Kreuzen und so weiter und so fort. Nach dem fünften Tor gilt auch dieses Rätsel als abgeschlossen.

Fliegenpilz #7: Scrobbescir

Sucht in Scrobbescir das Kloster Wenlocan auf und begebt euch zum südlichen Ende der Wälder, die an das Gotteshaus angrenzen. Der Fliegenpilz befindet sich am Fuß des großen Baums. Färbt nun durch Interaktion die Flammen aller Feuerschalen blau, die einen Steinkreis um sich herum haben, alle anderen lasst ihr rot. Geht dann durch das mystische Tor und der nächste Fähigkeitenpunkt ist euer.

Fliegenpilz #8: Caent

Den achten Fliegenpilz findet ihr in den Wäldern südlich von Kloster Tonebrige, nicht unweit der Grenze nach Sudseaxe. Die Abbilder auf den Ranken zeigen euch, in welcher Reihenfolge ihr dieses Mal durch die Tore schreiten müsst. Beginnt mit dem Tor, das Wasser repräsentiert, dann durch das Feuertor und zuletzt durch das letzte, das Windtor.

Fliegenpilz #9: Lincolnescir

Ein weiterer Wald, der in seinem Herzen einen Fliegenpilz für euch bereit hält. Sucht nach diesem Rätsel in „Assassins Creed Valhalla“ nordwestlich von dem Aussichtspunkt Cruwland, weit im Süden der Region Lincolnescir. Habt ihr den Pilz gegessen, gilt es mal wieder, geisterhafte Angreifer zurückzudrängen. Dieses Mal habt ihr es mit mehreren Bären zu tun, die beständig versuchen, Eivor in die Zange zu nehmen.

Konzentriert eure Bemühungen erst einmal auf einen der Bären, behaltet die anderen nichtsdestoweniger im Blick, damit diese euch nicht in die Seite oder den Rücken fallen können. Sollte es so aussehen, als hättet ihr alle Bären erwischt, der Kampf findet aber zu keinem Ende, ist es gut möglich, dass sich eines der Biester etwas Abseits oder hinter einem Baum befindet und erst wieder regt, wenn ihr ihm eine verpasst.

Fliegenpilz #10: Eastseaxe

Weit im Norden der Region Eastseaxe, kurz vor der Grenze und dem daran verlaufenden Fluss, befindet sich der zehnte Fliegenpilz. Das Rätsel steht im Namen der Weiblichkeit, was für euch bedeutet, dass ihr mit allen Feuerschalen interagieren müsst, bei denen die Statue der Göttin steht. Sind die entsprechenden Feuer blau, öffnet sich das mystische Tor, ihr könnt hindurchgehen und dieses Rätsel gilt als erfolgreich abgeschlossen.

Fliegenpilz #11: Snotinghamscir

Weit im Südwesten der Region Snotinghamscir befindet sich das Haus des Berserkes und noch weiter westlich davon findet ihr die Stelle, wo sich der Schlüssel für das eben erwähnte Gebäude befindet. Sucht den Ort auf, esst den Pilz und stellt euch den schemenhaften Angreifern. Die Trugbilder der Eisriesen sind manchmal etwas buggy und werden erst nach Ablauf einiger Zeit feindlich und damit angreifbar. In diesem Fall hilft nur Abwarten.

Fliegenpilz #12: Sudseaxe

Auch in Snotinghamscir muss Eivor sich mit Visionen herumschlagen. Sucht im Westen der Region, nicht unweit der Landesgrenze, nach dem Bildnis eines Kriegers und verputzt dann den Eukaryoten. Habt ihr das getan, greift euch eine Gruppe von Frostriesen an, die sich als Tiere getarnt haben. Ihr kennt das Spiel. Erledigt einen nach dem anderen und behaltet die restlichen Feinde stets im Blick, damit diese euch nicht flankieren können.

Fliegenpilz #13: Eoforwicscir

Nordöstlich der Stadt Eoforwic befindet sich ein kleiner See mit einer größeren Eisplatte in der Mitte. Dort könnt ihr den dreizehnten Fliegenpilz in „Assassins Creed Valhalla“ verputzen und müsst abermals gegen eine Gruppe von mystischen Gegnern kämpfen. Dieses Mal hat es Eivor mit Wölfen und Wildschweinen aus Jötunheim zu tun. Letztere können sich selbst in Brand stecken, weswegen ihr vielleicht lieber auf Fernkampfwaffen setzen wollt.

Fliegenpilz #14: Glowecaesterscir

Lauft von der Stadt Glowecaester aus nach Osten und ihr findet im Wald die Kate des Druiden, ein Ort, den ihr im Verlauf der hiesigen Questreihe aufsuchen müsst. Nördlich davon, am Rand des Waldes, findet ihr den vorletzten Fliegenpilz im Spiel. Um das Rätsel zu lösen müsst ihr einen Pfeil durch alle Feuerschalen jagen, deren zugehörige Statue das Banner des Rabenclan trägt.

Die entsprechenden Flammen werden blau, der Weg zum mystischen Tor wird frei und ein weiterer Erfahrungspunkt ist euer.

Fliegenpilz #15: Hamtunscir

Der letzte Fliegenpilz, den ihr in „Assassins Creed Valhalla“ finden könnt, befindet sich bei Ecgbeorths Stein, einem Altar im Nordwesten der Region. Solltet ihr Probleme haben den Ort zu finden, orientiert euch an dem Aussichtspunkt Cippanhamm und lauft von dort aus nach Nordosten.

Auch hier müsst ihr Trugbilder bekämpfen und auch hier ist es möglich, dass diese bis zu zwei Minuten brauchen, um euch als Feinde angezeigt zu werden. Daher müsst ihr etwas Geduld mitbringen, um die Herausforderung abzuschließen.

