Assassin’s Creed Shadows im Xbox Game Pass – Gerücht deutet auf 2025 hin

Der Xbox Game Pass steht kurz davor, eines der bedeutendsten Spiele des Jahres 2025 in seine Bibliothek aufzunehmen. Laut einem aktuellen Gerücht könnte Assassin’s Creed Shadows bald Teil des Abonnementdienstes werden. Dieses Spiel, das von Ubisoft Quebec entwickelt wurde, ist der vierzehnte große Teil der Assassin’s Creed-Reihe und spielt im Japan des 16. Jahrhunderts zur Zeit der Sengoku-Periode. Die Spieler übernehmen die Rollen von Fujibayashi Naoe, einer Kunoichi, und Yasuke, einem afrikanischen Samurai, was zu einer vielfältigen Spielerfahrung führt.

Stärkung der Partnerschaft zwischen Xbox und Ubisoft

Welche Ubisoft-Spiele könnten bald im Xbox Game Pass erscheinen? Neben Assassin’s Creed Shadows gibt es Gerüchte, dass auch andere Ubisoft-Titel wie Star Wars Outlaws, The Crew Motorfest und Avatar: Frontiers of Pandora ihren Weg in den Game Pass finden werden. Diese Spiele sollen angeblich noch vor Ende des Jahres 2025 verfügbar sein, was auf eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Xbox und Ubisoft hinweist.

Ubisoft, ein führender Spieleentwickler, der für seine erfolgreichen Franchises wie Far Cry, Just Dance und Tom Clancy’s bekannt ist, könnte von dieser Partnerschaft erheblich profitieren. Microsoft hat in der Vergangenheit bewiesen, dass es bereit ist, für exklusive Inhalte tief in die Tasche zu greifen, um den Wert seines Game Pass-Angebots zu steigern.

Assassin’s Creed Shadows: Ein Blick auf das Spiel

Was macht Assassin’s Creed Shadows so besonders? Dieses Spiel bietet eine offene Welt, die durch dynamische Jahreszeiten beeinflusst wird, und ermöglicht es den Spielern, Missionen auf verschiedene Weise anzugehen. Die Hauptcharaktere, Naoe und Yasuke, bieten unterschiedliche Spielstile, die von Stealth-Mechaniken bis hin zu direkter Konfrontation reichen. Neue Gameplay-Elemente wie die Fähigkeit, sich auf den Boden zu legen und durch enge Öffnungen zu kriechen, erweitern das Spielerlebnis erheblich.

Die Spieler können zwischen den beiden Charakteren wechseln und eine Vielzahl historisch akkurater Waffen nutzen. Das Spiel hat durch seine innovativen Mechaniken und seine tiefgründige Storyline bereits zahlreiche positive Kritiken erhalten und zählt zu den meistverkauften Titeln dieses Jahres.

Weitere Ubisoft-Projekte und die Zukunft

Welche zukünftigen Projekte plant Ubisoft? Ein weiterer interessanter Aspekt des Gerüchts ist, dass Xbox angeblich auch bei der Vermarktung des kommenden Splinter Cell Remakes helfen soll. Dieses Spiel könnte auf der Xbox-Präsentation am 8. Juni 2025 enthüllt werden, was die Vorfreude der Fans weiter anheizt.

Ubisoft hat in der Vergangenheit mit finanziellen Herausforderungen zu kämpfen gehabt, aber durch diese neue strategische Partnerschaft mit Xbox könnte das Unternehmen neuen Aufschwung erhalten. Die Integration weiterer Ubisoft-Titel in den Xbox Game Pass könnte nicht nur die Attraktivität des Dienstes steigern, sondern auch den Umsatz und die Reichweite von Ubisoft-Spielen erhöhen.

Was denkst du über die möglichen Ergänzungen im Xbox Game Pass? Glaubst du, dass diese Partnerschaft einen positiven Einfluss auf die Spieleindustrie haben wird? Teile deine Meinung mit uns in den Kommentaren!