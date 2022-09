Assassin’s Creed Mirage offiziell vorgestellt – Alle Infos zum neuen Ableger

Nachdem einige Leaks im Vorfeld die Überraschung unmöglich gemacht hatten, war klar, dass Ubisoft im Rahmen der Ubisoft Forward am 10. September 2022 offiziell das neue Assassin’s Creed Mirage vorstellen würde.

Das Entwicklerstudio hat eine lange Liste mit Informationen und einen ersten Trailer veröffentlicht. Bei uns erfahrt ihr alles, was ihr zum neuen Assassinen-Abenteuer, das euch 2023 auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC erwartet, wissen müsst.

Das ist Assassin’s Creed Mirage

Wie zuvor schon durchgesickert war, spielen wir in „Assassin’s Creed Mirage“ einen alten Bekannten. In der Handlung geht es nämlich um den Werdegang von Basim, der auch im aktuellen Teil Assassin’s Creed Valhalla eine wichtige Rolle spielt. Im Jahr 861, also knapp 20 Jahre vor Eivor’s Abenteuern, schlägt sich Basim als Dieb in der Metropole Bagdad durch.

Ihn plagen mysteriöse Visionen und sein Leben ändert sich schlagartig, als er auf den Bund der Assassinen trifft. Im Verlauf der Geschichte begleiten wir Basim über mehrere Jahre und von seiner Ausbildung bis zu seinem Status als Meister. Den ersten Trailer zum Spiel könnt ihr euch hier ansehen:

Neben Bagdad soll auch Alamut, die legendäre Festung und Heimat der Assassinen, die schon im ersten Teil zu sehen war, eine Rolle spielen. Die Anlage befindet sich zu Basims Zeiten allerdings noch im Bau.

Zurück zu den Anfängen

„Assassin’s Creed Mirage“ soll bei der Story und beim Gameplay eine Hommage und Weiterentwicklung der ersten Serienteile darstellen. Die letzten Ableger setzten weniger auf das klassische Stealth– und Parkour-Gameplay, sondern waren eher großangelegte Rollenspiele. Mirage besinnt sich hier zurück auf die Anfänge und bietet mit Bagdad eine große Stadt mit engen Gassen und vielen vertikalen Möglichkeiten.

Im Zentrum stehen außerdem wieder die Attentate. Dabei geht es darum, möglichst unbemerkt an ein Ziel heranzukommen, um es dann mit einem Streich auszuschalten. Basim sollen dafür mehr Werkzeuge und Techniken zur Verfügung stehen, als allen anderen Protagonisten der Reihe vor ihm.