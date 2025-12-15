ARC Raiders Winter-Update bringt tödlichen Kältefaktor und Gitarrensessions

Nach dem erfolgreichen Launch von ARC Raiders am 30. Oktober 2025 steht für das PvPvE-Extraction-Shooter-Abenteuer von Embark Studios nun das erste große Winter-Update an. Der Titel, der auf Unreal Engine 5 basiert und auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar ist, überrascht dabei nicht nur mit einer neuen Spielmechanik, sondern auch mit kostenlosen Belohnungen und einem Community-Event, das an frühere Highlights anknüpft.

Mit dem neuen Update, das am 16. Dezember 2025 startet, bringt Embark Studios eine gefährliche Wetterbedingung ins Spiel, die deine Spielweise deutlich beeinflussen wird. Die sogenannte „Cold Snap“-Karte versetzt betroffene Regionen in eisige Temperaturen, in denen Schnee die Sicht einschränkt und Frostbeulen zur tödlichen Gefahr werden können. Wer zu lange im Freien bleibt, riskiert das Ableben durch Erfrierung – laut Entwickler kann dies „innerhalb von Minuten“ passieren.

Neue Spielmechanik verändert das Überleben

Wie verändert die Kälte das Gameplay? In ARC Raiders schickst du deinen Charakter auf 30-minütige Raids an die Oberfläche, um Ressourcen zu sammeln und gegen andere Spieler sowie KI-gesteuerte Feinde zu bestehen. Mit der neuen Kältebedingung musst du jedoch aktiv nach Unterkünften suchen oder dich heilen, um zu überleben. Wer draußen in Kämpfe verwickelt wird oder zu lange kampiert, riskiert den sofortigen Rücktransport nach Speranza – der unterirdischen Basis, von der aus alle Raids starten.

Die Einführung dieser Mechanik dürfte das Verhalten vieler deutlich ändern: Statt aggressiv zu jagen oder zu looten, wird kluge Routenwahl und das Nutzen von Innenräumen wichtiger denn je. Besonders für Solo-Spieler, deren Matches tendenziell gegen andere Einzelspieler gewichtet werden, kann dies zu neuen taktischen Möglichkeiten führen.

Community-Event Flickering Flames bringt Belohnungen

Welche Inhalte bietet das neue Event? Inspiriert vom erfolgreichen Stella-Montis-Event, startet mit dem Update auch das neue Projekt Flickering Flames. Ziel ist es, Items zu spenden, die mit Licht und Wärme in Verbindung stehen. Zudem kannst du eine neue Ressource namens Candleberry-Busch sammeln. Beide Elemente dienen dem Fortschritt im Event und können gegen Belohnungen eingetauscht werden.

Folgende Belohnungen sind im Rahmen des Flickering Flames Events erhältlich:

Raider-Tokens

Seltene Utility-Gegenstände

Waffen

Kosmetische Items

Merits (Währung für Belohnungen)

Kostenloser Raider Deck und neue Gegenstände

Was gibt es sonst noch kostenlos? Wer sich nicht nur auf das Event konzentrieren möchte, darf sich über ein weiteres Goodie freuen: Die Entwickler schenken dir ein neues Raider Deck, mit dem du zusätzliche Items, Ressourcen und Ausrüstung freischalten kannst. Dazu gehört auch das neue Outfit Goalie, das optisch an Eishockey-Torhüter erinnert.

Außerdem startet mit dem Update das erste sogenannte Expedition Departure Window – eine neue Form von Quests, die dich zu bestimmten Zielen auf der Oberfläche führen. Für kosmetisch Interessierte gibt es zudem das neue Rüstungsset Misthorn im Ingame-Shop.

Ein Hauch von Musik in der Apokalypse

Was hat es mit dem neuen Instrument auf sich? Neben Frost und Flammen bringt Embark Studios auch ein wenig musikalische Atmosphäre ins Spiel: Mit dem Update kannst du eine Gitarre finden und im Spiel verwenden. Ähnlich wie die Flöte, die bereits benutzt wurde, um friedliche Absichten zu signalisieren, dürfte auch die Gitarre für überraschende Begegnungen auf dem Eisfeld sorgen.

Ob daraus improvisierte Jam-Sessions oder kuriose Roleplay-Momente entstehen, bleibt abzuwarten – doch die kreativen Möglichkeiten steigen.

Starke Updates seit Release

Wie hat sich ARC Raiders seit dem Release entwickelt? Seit dem offiziellen Launch Ende Oktober hat Embark Studios vier große Patches veröffentlicht. Mit Update 1.4.0, das am 27. November 2025 erschien, wurden zahlreiche Bugs behoben und Balancing-Themen adressiert. Die Entwickler setzen damit ihren Kurs fort, regelmäßig Inhalte zu liefern und das Spiel zu optimieren.

Das neue Winter-Update unterstreicht diesen Anspruch – mit einer Mischung aus spielverändernden Bedingungen, Community-Events und Belohnungen für engagierte Spieler.

Was hältst du vom frostigen Event und der Idee von musikalischer Kommunikation im Spiel? Schreib es gerne in die Kommentare!