ARC Raiders Update – Erlebe jetzt eisige Herausforderungen mit Cold Snap!

Der Extraction-Shooter ARC Raiders hat mit dem neuen Cold Snap Update seine letzte große Erweiterung des Jahres 2025 erhalten. Seit dem 16. Dezember 2025 ist die Aktualisierung kostenlos auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC verfügbar. Mit neuen Inhalten, Gameplay-Verbesserungen und einem frostigen Karten-Modifier bringt Embark Studios frischen Wind in das PvPvE-Spiel, das seit Ende Oktober 2025 erhältlich ist.

Das Update bringt nicht nur eine neue Umgebung, sondern verändert auch das Spielverhalten erheblich. Spieler müssen sich nun mit eisigen Bedingungen und Sichtbehinderungen durch Schneestürme auseinandersetzen. Die Entwickler setzen dabei auf ein dynamisches Erlebnis, das nicht nur optisch beeindruckt, sondern auch taktische Anpassungen erforderlich macht.

Gefährliche Kälte und neue Spielmechaniken

Was macht die neue Cold Snap Map Condition so besonders? Die namensgebende Karte „Cold Snap“ ist kein statisches Szenario, sondern wird als rotierender Modifier auf mehreren Karten eingesetzt, darunter Dam Battlegrounds, Buried City, Spaceport und The Blue Gate. Während dieser Wetterlage sind Spieler instabil auf gefrorenem Wasser, die Sicht ist stark eingeschränkt und es droht Frostschaden, wenn man sich zu lange im Freien aufhält.

Diese neue Spielmechanik zwingt dich, taktischer zu agieren. Deckung und Innenräume werden zur lebenswichtigen Ressource. Wer draußen in einen Hinterhalt gerät, riskiert laut Entwickler wortwörtlich den Tod durch Erfrieren. Dadurch verändert sich das Spieltempo spürbar.

Events mit Belohnungen: Flickering Flames und Candleberry Banquet

Welche Belohnungen bieten die neuen Events? Gleich zwei neue Events starten mit dem Cold Snap Update: Flickering Flames und Candleberry Banquet. Beide laufen vom 16. Dezember 2025 bis zum 13. Januar 2026.

Flickering Flames: Ein persönliches Fortschritts-Event mit 25 Leveln. Für das Abschließen winken neue Ausrüstungsgegenstände, Tokens und kosmetische Items.

Ein persönliches Fortschritts-Event mit 25 Leveln. Für das Abschließen winken neue Ausrüstungsgegenstände, Tokens und kosmetische Items. Candleberry Banquet: Ein Projekt, bei dem du spezielle Items wie Candleberries sammelst, um eine festlich gedeckte Tafel zu vervollständigen. Jedes abgeschlossene Level bringt dir neue kosmetische Belohnungen.

Um am Flickering Flames Event teilzunehmen, musst du zunächst fünf Matches absolvieren. Danach sammelst du automatisch Merits durch XP, die dann den Fortschritt im Event ermöglichen.

Erste Expedition und Belohnungen fürs Zurücksetzen

Was bringt die Expedition ab dem 17. Dezember? Ab dem 17. Dezember 2025 öffnet sich zum ersten Mal das Fenster für die sogenannte Expedition. Spieler, die alle erforderlichen Ressourcen gesammelt haben, können bis zum 22. Dezember 2025 dauerhaft aus dem Rust Belt aufbrechen.

Als Belohnung winken ein neuer Raider mit größerem Stash, ein spezielles Outfit, fünf mögliche Skillpunkte und temporäre Buffs wie +10 % Reparaturgeschwindigkeit. Wer diese Gelegenheit verpasst, muss auf die nächste Expedition warten.

Neues Raider Deck: Der Goalie kommt am 26. Dezember

Was steckt im kostenlosen Goalie Raider Deck? Ab dem 26. Dezember 2025 wird das neue Raider Deck „Goalie“ dauerhaft ins Spiel aufgenommen. Es enthält ein Hockey-inspiriertes Outfit, ein Hockeyschläger-Tool und fünf Seiten voller Belohnungen – von kosmetischen Items bis zu nützlichen Spielgegenständen.

Balance-Änderungen bei Waffen und Gegnern

Welche Waffen wurden angepasst? Besonders zwei Waffen wurden überarbeitet:

Bettina: Haltbarkeit verbessert, Magazin von 20 auf 22 erhöht, Nachladezeit reduziert.

Haltbarkeit verbessert, Magazin von 20 auf 22 erhöht, Nachladezeit reduziert. Rattler: Magazin von 10 auf 12 erhöht, um PvP-Tauglichkeit zu steigern.

Auch der Bossgegner Shredder wurde optimiert: Er bewegt sich schneller, reagiert aggressiver und hat jetzt mehr zerstörbare Komponenten.

Technische Verbesserungen und neue Features

Welche Bugfixes und Neuerungen wurden eingeführt? Das Update bringt hunderte Verbesserungen und Fixes. Besonders hervorzuheben:

Achievements jetzt auch im Epic Games Store verfügbar

verfügbar Skill Tree Reset gegen Coins möglich (2.000 Coins pro Punkt)

Neue grafische Optionen wie „Cinematic Mode“

VOIP-Verbesserungen und Mikrofon-Testfunktion

Quest- und Inventar-Bugs behoben

Auch das Benutzerinterface wurde überarbeitet, inklusive besserer Tooltip-Darstellung, klarerer Interaktionshinweise und stabilerem Inventar-Handling.

Ausblick auf 2026

Wie geht es mit ARC Raiders weiter? Embark Studios nimmt nach diesem großen Patch eine wohlverdiente Auszeit über die Feiertage. Ab Januar 2026 sollen wöchentliche Updates nicht mehr donnerstags, sondern dienstags erscheinen. Auch der Ingame-Shop wird dann dienstags rotieren.

Während der Feiertage will das Team weiterhin kritische Probleme beobachten und beheben. Größere Inhalte sind jedoch erst im neuen Jahr zu erwarten.

Spielst du ARC Raiders bereits aktiv oder planst du mit dem Cold Snap Update einzusteigen? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!