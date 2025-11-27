ARC Raiders Update 1.4.0 – Exploits behoben, neues Spielerlebnis ab Nov. 2025

Embark Studios hat das neue Update 1.4.0 für ARC Raiders veröffentlicht, das ab dem 27. November 2025 für PlayStation 5, Xbox Series und PC verfügbar ist. Dieses Update bringt wichtige Fixes mit sich, die von der Community schon lange erwartet wurden. Besonders hervorzuheben ist die Behebung zweier Exploits, die den Spielspaß erheblich beeinträchtigten.

Beliebtheit und Erfolg von ARC Raiders

Warum ist ARC Raiders so erfolgreich? ARC Raiders hat in den letzten Wochen mit über 481.000 gleichzeitigen Spielern auf Steam beeindruckende Erfolge erzielt. Entwickelt von Embark Studios, das aus ehemaligen DICE-Entwicklern besteht, hat das Spiel die Erwartungen übertroffen. Trotz der Konkurrenz durch große Titel wie Battlefield 6 und Black Ops 7 hat ARC Raiders seinen Platz als eines der meistgespielten Spiele auf Steam behauptet.

Das Spiel spielt in einer post-apokalyptischen Zukunft, in der du als Raider die Oberfläche der Erde erkundest und wertvolle Ressourcen sammelst. Der innovative PvPvE-Modus, der Spieler gegen andere Spieler und die KI-gesteuerten ARC-Roboter antreten lässt, trägt maßgeblich zu seinem Erfolg bei.

Wichtige Änderungen im Update 1.4.0

Was beinhaltet das neue Update? Das aktuelle Update 1.4.0 konzentriert sich auf die Behebung kritischer Exploits im Spiel. Eine der größten Änderungen betrifft die „Locked Door Exploit“, bei der Spieler ohne Schlüssel in verschlossene Räume gelangen konnten. Dies wurde durch ein neues Mechanismus behoben, bei dem Spieler, die versuchen, in diese Räume zu gelangen, sofort sterben, da sich der Raum mit Flammen füllt.

Zusätzlich wurde ein Exploit behoben, der es ermöglichte, mit der Schrotflinte Il Toro schneller zu schießen, als beabsichtigt. Dies geschah durch das Wechseln zu einem Quick Use Item und zurück, was die Nachladeanimation umging. Diese und weitere Verbesserungen machen das Spielerlebnis im ARC Raiders noch fairer und spannender.

Weitere Verbesserungen und Anpassungen

Welche weiteren Änderungen wurden vorgenommen? Neben den Exploit-Fixes wurden auch diverse andere Probleme adressiert. Dazu gehört die Blockierung des äußeren Zugangs zum Kontrollturm des Raumhafens, die Behebung von Problemen mit niedriger Auflösung der Texturen im Hauptmenü und die Korrektur von Beleuchtungsfehlern beim Betreten der Karten. Zudem werden die Spieler nun korrekt respektiert, was die Auswahl der Raider-Stimme nach einem Neustart des Spiels betrifft.

Die Behebung dieser Probleme zeigt, dass Embark Studios auf das Feedback der Community hört und kontinuierlich daran arbeitet, ARC Raiders zu verbessern. Für viele Spieler ist das Vertrauen in das Spiel und seine Entwickler entscheidend für ein langfristiges Engagement.

Fazit und Ausblick

Welche Bedeutung hat das Update für die Zukunft von ARC Raiders? Mit dem Update 1.4.0 legt ARC Raiders den Grundstein für ein noch besseres Spielerlebnis. Die Behebung der Exploits und die kontinuierlichen Verbesserungen des Spiels tragen dazu bei, die Community zu stärken und neue Spieler anzuziehen. Da das Spiel noch in seinen Anfangsmonaten ist, können wir gespannt sein, welche neuen Inhalte und Features in Zukunft hinzugefügt werden.

Embark Studios hat bereits bewiesen, dass sie auf dem richtigen Weg sind, ein langlebiges und beliebtes Spiel zu schaffen. Es bleibt abzuwarten, wie sich ARC Raiders weiterentwickeln wird, aber die bisherigen Erfolge sprechen für sich.

Was hältst du von den neuesten Änderungen in ARC Raiders?