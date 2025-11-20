ARC Raiders Update 1.3.0 – Neue Balance, weniger Minen und Bugfixes

Embark Studios hat das Update 1.3.0 für ARC Raiders veröffentlicht, ein drittes-Person Extraction-Shooter-Spiel, das auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC verfügbar ist. Dieses umfangreiche Update bringt zahlreiche Balance-Anpassungen und Fehlerbehebungen mit sich, obwohl kein neuer Content hinzugefügt wurde. Besonders bemerkenswert ist die Anpassung der Waffe Venator, die als übermächtig galt. Die Feuerrate wurde reduziert und das Gewicht erhöht, um ein ausgewogeneres Spielerlebnis zu gewährleisten.

Die Änderungen an der Deadline-Mine

Welche Anpassungen wurden an der Deadline-Mine vorgenommen? Die Deadline-Mine, eine explosive Mine, die 1000 Schaden verursacht, wurde ebenfalls angepasst. Der Kaufpreis wurde von 8.100 auf 15.000 Coins erhöht, und die Herstellungskosten erfordern nun 3 Explosive Compound und 2 ARC Circuitry. Diese Änderungen sollen den Zugang zur Mine erschweren und das Spiel balancierter gestalten.

Zusätzlich wurde die Lagerbestandsmenge bei Händlern von 3 auf 1 reduziert. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die übermäßige Nutzung der Mine zu begrenzen und die Herausforderung im Spiel zu erhöhen.

Weitere Anpassungen und Überraschungen

Welche weiteren Änderungen bringt das Update? Neben den Anpassungen an Waffen und Minen wurden auch zahlreiche Bugfixes implementiert. So wurde beispielsweise ein Problem behoben, bei dem ARC-Roboter Verstärkungen außerhalb der Karte rufen konnten, und die Navigation des Shredders, eines neuen ARC-Feindes, wurde verbessert.

Interessanterweise hat Embark Studios auch auf eine ungewöhnliche Anfrage eines Fans reagiert. Ein Spieler hatte sich darüber beschwert, dass er seine Sammlung von 600 Gummienten nicht in seinem Raider-Den ausstellen konnte. Das Update scheint nun die Möglichkeit zu bieten, diese Sammlung zu präsentieren, was anhand eines Bildes in den Patchnotes suggeriert wird.

Fehlerbehebungen und Kartenanpassungen

Was wurde auf den Karten verbessert? Auf den verschiedenen Karten wurden zahlreiche Probleme behoben, die das Spielerlebnis beeinträchtigen konnten. Auf der Karte Stella Montis wurden beispielsweise Spawnpunkte entfernt, die zu nahe an den ARC-Spawn-Bereichen lagen, und Kollisionen auf Wänden korrigiert, die Schüssen ungewollt durchließen.

Darüber hinaus wurden auch allgemeine Verbesserungen an der Bewegungserkennung vorgenommen, um das Verhalten von Feinden auf unebenem Gelände zu optimieren und unvorhersehbare Bewegungen zu minimieren.

Fazit und Blick in die Zukunft

Wie wirkt sich das Update auf das Spielerlebnis aus? Das Update 1.3.0 für ARC Raiders bringt bedeutende Balance-Anpassungen, die darauf abzielen, das Spielerlebnis für alle Beteiligten fairer und herausfordernder zu gestalten. Die Anpassungen an Waffen und Minen könnten die Dynamik im Spiel erheblich verändern und neue Strategien erfordern.

Es bleibt spannend zu sehen, wie die Community auf diese Änderungen reagiert und welche neuen Taktiken sich entwickeln werden. Was denkst du über die neuesten Anpassungen in ARC Raiders? Teile deine Meinung in den Kommentaren!