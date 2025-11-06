ARC Raiders Update 1.1.0 – Neue Funktionen und Fehlerbehebungen für Spieler!

Embark Studios hat eine neue Aktualisierung für ARC Raiders veröffentlicht, die das Spiel auf Version 1.1.0 bringt. Diese Version kommt mit einer Reihe von Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Lebensqualität für die Spielenden. ARC Raiders ist ein beliebtes Third-Person-Extraction-Shooter-Spiel, das von Embark Studios für PlayStation 5, Xbox Series und PC entwickelt wurde. Mit dem neuesten Update soll das Spielerlebnis noch reibungsloser und angenehmer gestaltet werden.

Patch-Details und Verbesserungen

Welche Neuerungen bringt das Update 1.1.0? Das Update umfasst zahlreiche Bugfixes und Anpassungen. Zu den wichtigsten Änderungen gehört die Einführung eines Fortschrittsbalkens für die Reparatur des integrierten Schutzschilds sowie Anpassungen bei der Platzierung von Barrikaden. Diese können nun nicht mehr in der Nähe von Seilrutschenausgangspunkten platziert werden. Außerdem wurde der neue Punch Hands Emote, ein exklusiver Vorbestellungsbonus, in das Spiel aufgenommen.

Weitere Fehlerbehebungen betreffen Probleme mit Augment-Fähigkeiten und das Nichtregistrieren des Well-Travelled-Erfolgs. Auch die Gesundheitsregeneration wurde angepasst, sodass sie auch im Status „Down But Not Out“ (DBNO) funktioniert.

Roadmap und zukünftige Inhalte

Was erwartet dich in den kommenden Monaten? Embark Studios hat eine umfangreiche Roadmap für das Jahr 2025 vorgestellt. Im Rahmen des neuen ‚North Line‘-Updates, das für diesen Monat geplant ist, wird es eine neue Karte, Events, ARC-Gegner, Gameplay-Items und Quests geben. Im Dezember 2025 folgt das ‚Cold Snap‘-Update mit einer neuen Schneefall-Kartenbedingung und weiteren Quests.

Zusätzlich plant das Studio, am Samstag, den 8. November 2025, neue Kartenbedingungen einzuführen. Dazu zählen der Versteckte Bunker, die Elektromagnetische Sturm und der Nachtangriff auf die Blue Gate-Karte.

Belohnungen für betroffene Spieler

Was passiert mit denjenigen, die von den Serverproblemen betroffen waren? Spieler, die am Sonntag, den 2. November 2025, von einem Serverausfall betroffen waren, erhalten als Entschädigung 500 Tokens. Diese zusätzliche Spielwährung sollte jetzt für alle verfügbar sein, die während der Ausfallzeiten versucht haben, sich anzumelden.

Embark Studios hat sich dafür entschuldigt und versichert, dass weiterhin an der Optimierung des Spielerlebnisses gearbeitet wird, um zukünftige Probleme zu vermeiden.

Was hältst du von dem neuen Update und den geplanten Inhalten für ARC Raiders? Teile deine Meinung in den Kommentaren!