Arc Raiders: So schaltest du den Gunsmith frei und verbesserst Waffen

In Arc Raiders ist es entscheidend, deine Waffen regelmäßig zu verbessern, um in den zahlreichen Gefechten bestehen zu können. Zu Beginn deiner Reise im Spiel hast du nur wenige Optionen und einen kostenlosen Loadout zur Verfügung. Doch um wirklich erfolgreich zu sein, musst du neue Waffen finden und diese mit Hilfe von Ressourcen und einer verbesserten Werkbank aufwerten.

Wie du den Gunsmith freischaltest

Wie erhältst du Zugang zur Waffenwerkbank in Arc Raiders? Der Schlüssel zur Verbesserung deiner Waffen ist die Werkbank, auch bekannt als „Gunsmith“. Zu Beginn des Spiels hast du jedoch keinen Zugang zu dieser Werkbank. Um den Gunsmith freizuschalten, benötigst du folgende Ressourcen:

20 Gummiteile

20 Metallteile

Diese Ressourcen kannst du ganz einfach in den ersten Missionen plündern oder als Belohnung für das Abschließen von Tutorial-Quests erhalten. Solltest du nicht genügend Gummi- oder Metallteile in deinem Inventar finden, lohnt es sich, alle überflüssigen Gegenstände zu recyceln. Besonders ARC-Technologie und Schrottausrüstung wie Fallschirme lassen sich gut zerlegen, um die benötigten Materialien zu gewinnen. Sobald du genügend Teile gesammelt hast, kannst du im Hauptmenü des Spiels den Gunsmith I im Workshop installieren.

Verbesserung der Waffen und des Gunsmiths

Wie kannst du deine Waffen und den Gunsmith aufwerten? Um eine Waffe über den Gunsmith zu verbessern, musst du dessen Station im Workshop aufrufen. Dort findest du verschiedene Reiter, darunter „Waffen-Upgrades“. Dieser Bereich zeigt dir alle Waffen an, die derzeit verbessert werden können. Beachte jedoch, dass du auch den Gunsmith selbst aufwerten musst, um fortgeschrittenere Waffenmodifikationen vornehmen zu können.

Der Gunsmith startet auf Stufe eins, bekannt als „Gunsmith I“. Um ihn auf die nächste Stufe zu bringen, gehst du in das „Level Up“-Menü und siehst dort, welche Ressourcen für die Aufwertung benötigt werden. Hast du alle erforderlichen Materialien, kannst du den Gunsmith aufwerten, was dir Zugang zu besseren Waffen-Upgrades verschafft.

Strategien für das Waffen-Upgrade

Welche Strategien gibt es für das Aufrüsten von Waffen in Arc Raiders? Beim Aufrüsten von Waffen ist es wichtig, strategisch vorzugehen, vor allem bei seltenen und höherwertigen Waffen. Diese erfordern seltenere Ressourcen, was ihre Aufwertung zu einer großen Investition macht. Es ist empfehlenswert, solche Waffen nur in wichtigen Einsätzen oder bei voller Teamunterstützung auszurüsten. Du willst nicht riskieren, eine seltene Waffe zu verlieren, indem du sie versehentlich ausrüstest und dann stirbst.

Jedes Mal, wenn du eine Waffe erfolgreich aufwertest, steigt sie im Level. Mit jedem neuen Level verbessern sich die Statistiken der Waffe, ohne dass es negative Effekte gibt. Daher lohnt es sich, Waffen regelmäßig zu verbessern, sofern du nicht bestimmte Ressourcen für andere Zwecke im Spiel benötigst. Priorisiere jedoch immer die Aufwertung von stärkeren Waffen, da diese einen bedeutenden Unterschied im Spielverlauf machen können.

Die Aufwertung deiner Waffen und des Gunsmiths in Arc Raiders ist ein wesentlicher Bestandteil des Spiels. Mit der richtigen Strategie kannst du sicherstellen, dass du für alle Herausforderungen gewappnet bist, die das Spiel bereithält. Welche Erfahrungen hast du mit dem Upgrade-System gemacht? Teile deine Meinung und Tipps in den Kommentaren!