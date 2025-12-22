ARC Raiders – Nächster Progressions-Reset bestätigt! Alle Infos zum 22. Feb 2026

Für alle, die in ARC Raiders mit dem Expedition-Feature experimentieren möchten, gibt es Neuigkeiten: Der nächste optionale globale Progressions-Reset steht bevor. Nach dem erfolgreichen Start der ersten Expedition hat Embark Studios nun indirekt den Termin für den zweiten Reset offenbart – über einen neuen Countdown im Spielmenü.

Dieser Countdown endet am 22. Februar 2026. Bis dahin hast du also Zeit, dein aktuelles Projekt in Speranza abzuschließen, bevor du dich auf eine neue Expedition vorbereitest. Im Gegensatz zu vielen anderen Extraction-Shootern wie Escape From Tarkov, bei denen Progressions-Resets für alle verpflichtend sind, bleibt bei ARC Raiders alles freiwillig. Du entscheidest selbst, ob du dich zurücksetzt oder deinen Fortschritt behältst.

Was bringt ein freiwilliger Reset?

Welche Belohnungen erhältst du für den Progressions-Reset? Wer sich für eine Expedition entscheidet und damit seinen Fortschritt zurücksetzt, wird nicht mit leeren Händen dastehen. Embark bietet einige Belohnungen an, um diesen Schritt attraktiver zu machen:

Neues Patchwork-Raider-Outfit

Janitor-Hut für Scrappy

Mehr Stash-Speicherplatz

Bonus-Fertigkeitspunkte

Weitere kosmetische Gegenstände

Darüber hinaus bleiben einige Fortschritte bestehen, selbst nach dem Zurücksetzen deiner Expedition:

Kosmetische Items

Codex-Einträge

Creds und Raider-Tokens

Bestenlistenplatzierung

Fortschritt im Raider-Deck

Kontroverse um die Werkbank

Was passiert mit deiner Werkbank nach einer Expedition? Trotz der offiziellen Aussagen, dass bestimmte Fortschritte erhalten bleiben, berichten viele Nutzer, dass ihre Werkbänke nach dem Reset vollständig zurückgesetzt wurden. Nur die Start-Werkbank bleibt verfügbar. Dies sorgt für Verwirrung, da „Unlocked Workshop Stations“ anfangs als erhalten gelistet waren, nun aber offenbar doch zurückgesetzt werden.

Ob es sich hierbei um einen Fehler oder eine bewusste Änderung handelt, bleibt unklar. Da Embark sich aktuell in der Feiertagspause befindet, dürfte es vorerst auch kein offizielles Statement dazu geben. Wer also viel Zeit in den Ausbau der Werkbank investiert hat, sollte sich diesen Schritt gut überlegen.

Wie funktioniert das Expedition-Feature?

Was ist der Ablauf einer Expedition in ARC Raiders? Nach Abschluss eines Projektes kannst du dich zur Expedition anmelden. Dadurch wird dein Fortschritt zurückgesetzt, du startest mit einem neuen Projekt, neuen Aufgaben und kannst erneut durch alle Phasen gehen. Der Vorteil: Du kannst dein Spielziel neu definieren und deine gesammelten Erfahrungen nutzen, um effizienter voranzukommen.

Einige PC-Spieler haben sogar entdeckt, dass sich die zukünftigen Expeditionstermine durch das Ändern des Systemdatums herausfinden lassen. So wurde auch das „Toxic Swamp“-Kartenupdate entdeckt, das vermutlich mit Season 2 eingeführt wird.

ARC Raiders im Überblick

Was ist ARC Raiders überhaupt? Der Titel ist ein PvPvE-Extraction-Shooter von Embark Studios (bekannt durch The Finals), der am 30. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erschienen ist. Du spielst als Raider in einer postapokalyptischen Zukunft im Jahr 2180 und sammelst an der Oberfläche Ressourcen, während du gegen Maschinen (genannt ARC) und andere menschliche Gegner kämpfst. Das Spiel nutzt Unreal Engine 5 und wurde für seine Multiplayer-Mechanik mit dem Titel „Best Multiplayer Game“ bei den Game Awards 2025 ausgezeichnet.

Das Matchmaking-System sorgt für faire PvP-Begegnungen, ob du nun solo oder im Duo unterwegs bist. Durch das optionale Expedition-Feature hebt sich ARC Raiders deutlich von anderen Genrevertretern ab und bietet eine flexible Progressionsstruktur, die sich deinem Spielstil anpasst.

Wie geht es weiter?

Was sollten Spieler bis zum 22. Februar 2026 tun? Du hast jetzt knapp zwei Monate Zeit, dein aktuelles Projekt erfolgreich abzuschließen, falls du am zweiten Expedition-Reset teilnehmen willst. Wer darauf verzichtet, kann ganz normal weiterspielen und sich auf die nächste Gelegenheit vorbereiten.

Behalte im Hinterkopf, dass ein Reset zwar neue Inhalte und Belohnungen bringt, aber auch mit Verlusten verbunden ist – insbesondere, wenn du viel Zeit in deine Werkstatt investiert hast. Plane also gut und entscheide, ob du bereit bist, diesen Schritt zu gehen.

Wie stehst du zum freiwilligen Progressions-Reset in ARC Raiders? Wirst du deine Expedition starten oder bleibst du lieber bei deinem aktuellen Fortschritt? Teile deine Meinung gerne in den Kommentaren!