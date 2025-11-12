Arc Raiders mit Duos-Modus und neuen Preisen für Kosmetika ab Nov 2025

Arc Raiders, ein beliebtes Extraction-Shooter-Spiel, das von Embark Studios entwickelt wurde, hat kürzlich einige aufregende Neuerungen angekündigt, die die Spielerfahrung verbessern sollen. Seit seiner Veröffentlichung am 30. Oktober 2025 hat sich das Spiel zu einem der herausragenden Titel des Jahres entwickelt und zieht Spieler auf der ganzen Welt in seinen Bann. Die Entwickler haben nun auf das Feedback der Community reagiert und Änderungen angekündigt, die das Spielerlebnis noch weiter verbessern sollen.

Neue Duos-Spielmodus im Fokus

Was ändert sich im neuen Duos-Modus? Embark Studios hat bekannt gegeben, dass Arc Raiders nun einen Duos-Modus einführt, um der Nachfrage der Community gerecht zu werden. Zuvor konnten Spieler entweder solo oder in Dreier-Teams spielen, doch der neue Modus ermöglicht es dir, gemeinsam mit einem Partner in das Spielgeschehen einzutauchen. Der Duos-Modus priorisiert das Matchmaking so, dass Paare mit anderen Duos zusammengebracht werden, was eine ausgewogenere und strategischere Spielerfahrung bieten soll.

Die Entwickler betonten, dass das Matchmaking-System weiterhin darauf ausgelegt ist, Spieler schnell in Matches zu bringen. Daher kann es vorkommen, dass du auch auf Teams mit anderen Gruppengrößen triffst. Dennoch stellt die Einführung des Duos-Modus einen großen Fortschritt für diejenigen dar, die bevorzugt zu zweit spielen.

Preissenkungen für Kosmetika

Welche Änderungen gibt es bei den kosmetischen Artikeln? Neben dem neuen Spielmodus hat Embark Studios auch die Preise für kosmetische Artikel in Arc Raiders gesenkt. Diese Änderung tritt mit der nächsten Shop-Rotation am 13. November 2025 in Kraft. Spieler, die bereits Kosmetika erworben haben, deren Preise gesenkt werden, erhalten die Preisdifferenz in Form von Raider-Token zurückerstattet. Diese Entscheidung wurde aufgrund des Feedbacks der Community getroffen, um den Zugang zu kosmetischen Inhalten für alle Spieler zu verbessern.

Es wird empfohlen, deine Raider-Token im Auge zu behalten, da du möglicherweise bald eine Rückerstattung erwarten kannst. Diese Maßnahme zeigt, dass die Entwickler bestrebt sind, ein faires und zugängliches Spielerlebnis zu bieten.

Zukünftige Inhalte und Raider Decks

Was plant Embark Studios für die Zukunft von Arc Raiders? In einem weiteren Schritt zur Verbesserung des Spiels hat Embark Studios Pläne für neue Inhalte bekannt gegeben. Dies umfasst die Einführung von Raider Decks, die sowohl kostenlos als auch kostenpflichtig angeboten werden sollen. Wichtigerweise werden nur die kostenlosen Raider Decks neue Gegenstände enthalten, die das Gameplay beeinflussen können, während die kostenpflichtigen Decks rein kosmetischer Natur sein werden. Diese Entscheidung zielt darauf ab, Pay-to-Win-Szenarien zu vermeiden und ein faires Spielerlebnis zu gewährleisten.

Die Community hat die Ankündigungen von Embark Studios positiv aufgenommen, und viele Spieler betrachten diese Änderungen als einen großen Gewinn sowohl für das Spiel als auch für seine Nutzer. Die Entwickler zeigen damit, dass sie auf das Feedback ihrer Spieler hören und bestrebt sind, das Spiel kontinuierlich zu verbessern.

Wie gefallen dir die neuen Features und Änderungen in Arc Raiders? Teile deine Gedanken in den Kommentaren!