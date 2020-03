Die Tierrechtsorganisation PETA machte schon mehrfach in der Videospielbranche von sich reden. Meistens ging es um das Töten und dem Verzehr von Tieren in Spielen, was PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) selbstverständlich vehement ablehnt.

Nur ist die von der Organisation und ihren Aktivisten stets geforderte vegane Ernährung noch nicht in allen Lebensbereichen angekommen, ebenso wenig in dem neuen Nintendo-Erfolgshit Animal Crossing: New Horizons. Um drauf aufmerksam zu machen, veröffentlicht PETA deshalb nun den veganen Leitfaden für das Game.

Vegan leben in Animal Crossing: New Horizons

Obwohl PETA bekannt ist für kontroverse Kampagnen, scheint der nun veröffentlichte Leitfaden sich nicht gegen New Horizons aussprechen zu wollen. Viel mehr nutzen die Aktivisten einige der Spielelemente, um auf die Missstände in der realen Welt aufmerksam zu machen. So klärt die Organisation in dem Vegan-Guide folgende Fragen:

Ist Fischen vegan?

Ist es in Ordnung, Käfer zu fangen?

Fühlen Muscheln schmerzen?

Soll ich die Einsiedlerkrebse in Ruhe lassen?

Was würde ein Veganer auf einer einsamen Insel essen?

Welche anderen veganen Lebensmittel könnte man alternativ essen?

Soll ich die Hundehütte bauen?

Beutet dich Tom Nook aus?

Wie können Tierrechte durch Animal Crossing: New Horizons verbreitet werden?

Auf welche tierfreundliche Weise kannst du deine Insel genießen?

Ist PETA gegen New Horizons?

Demnach scheint der Leitfaden eher aufklärerische Arbeit leisten zu wollen, in dem man sich einem außerordentlich beliebten Spiel wie „Animal Crossing: New Horizons“ bedient. Dabei scheint das Nintendo-Spiel, das am vergangenen Freitag für die Nintendo Switch erscheinen ist und zahlreiche Tiere als Protagonisten und NPCs führt, PETA durchaus in die Karten zu spielen, denn das Resümee der Tierschützer ist folgendes: