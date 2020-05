In Animal Crossing New Horizons mit den Inselbewohnern befreundet zu sein, kann zu interessanten Boni und Belohnungen führen. Eine der begehrtesten Aufmerksamkeiten, die ihr von euren Nachbarn und Freunden in dem Spiel erhalten könnt, ist das Foto der Person, versehen mit einem Zitat. Dieses Geschenk könnt ihr euch in eurem Haus an die Wand hängen oder auf eine Ablagefläche stellen und so oft bewundern, wie euch danach ist. Doch das begehrte Objekt zu erlangen ist gar nicht mal so einfach.

Animal Crossing: New Horizons: Tipps und Tricks für Einsteiger

Animal Crossing New Horizons – Das perfekte Geschenke-Tool

Das Problem ist, dass die Mechanik, die bestimmt, wie gut ihr mit einem anderen Bewohner eurer Insel befreundet seid, auf einem versteckten System beruht, das sich auf normale Weise nicht einsehen lässt. Ihr habt also als regulärer Spieler keine Chance herauszufinden, auf welchem Stand eure Freundschaft in dem Ranking-System von 0 bis 255 aktuell steht, außerdem erhaltet ihr nur wenige Hinweise darauf, welche Art von Geschenken bei den Bewohnern gut ankommen und welche euch eher wenig Punkte einbringen.

Bekannt ist bisher, dass eure Freundschaft in Animal Crossing New Horizons wächst, wenn ihr einem Inselbewohner Geschenke überreicht und Aufgaben für ihn oder sie erfüllt. Doch welche Geschenke mögen eure Freunde in spe? Tatsächlich ist es so, dass ihr mit dem falschen Geschenk mehr Schaden anrichten könnt, als ihr eure Freundschaft zu der entsprechenden Person aufbaut. So könnt ihr zwar vier Punkte für einen als Geschenk verpackten Inneneinrichtungsgegenstand erhalten, doch wenn das Objekt nicht zu dem Stil des Bewohners passt und dieser ihn trotzdem in seinem Haus platziert, ruiniert das seine Einrichtung.

Die 15 beliebtesten Bewohner in Animal Crossing: New Horizons

Um dieses Szenario zu verhindern und trotzdem sicherzustellen, dass euer Freundschaftswert in die Höhe schießt, hat Nook Plaza, die wohl größte Fanseite zu Animal Crossing New Horizons, ein Tool entwickelt, welches für euch das perfekte Geschenk errechnet. Dieses Werkzeug basiert auf der Idee, euren Nachbarn Kleidungsstücke zu schenken, die zu ihrem Stil passen und damit den Freundschaftswert zu euch erhöhen, ohne irgendwelche negativen Effekte auszulösen. Das System berechnet für euch Outfits, die euch die meisten Punkte einbringen, entsprechend der Vorzüge und Präferenzen der entsprechenden, zu beschenkenden Person.

Um das Tool zu benutzen, sucht die Seite von Nook Plaza auf und klickt dort auf Tools. Wechselt dann zu dem Tab Villager Gift (Dorfbewohner-Geschenke) und gebt etwas weiter unten den Namen der Person ein, die ihr beschenken wollt. Auf diese Weise erhaltet ihr eine Übersicht über die Vorlieben des Charakters und welche Kleidungsstücke sich perfekt als Geschenk eignen. Sollte euch die Auswahl warum auch immer nicht gefallen, klickt anschließend auf Find something magical (Finde etwas Magisches), um eine neue Auswahl an potenziellen Geschenken zu erhalten.

© Nintendo/Nook Plaza

Besucht die Seite nookplaza.net/tools. Klickt oben auf den Tab Villager Gifts. Wechselt gegebenenfalls die Sprache auf German (ganz unten links), um die Namen der deutschen Version des Spiels anzuzeigen. Gebt den Namen des gesuchten Charakters ein oder sucht ihn aus der Liste heraus. Klickt auf Find something magical für alternative Vorschläge.

Verpackt die vorgeschlagenen Kleidungsstücke als Geschenk und überreicht sie der Person, mit welcher ihr gerne befreundet sein wollt und ihr erhaltet immer die maximal mögliche Anzahl an Freundschaftspunkten. Sobald euer Wert 255 erreicht hat, erhaltet ihr von eurem neuen Freund ein Bild von ihm oder ihr, das ihr euch in euer Haus stellen oder an die Wand hängen könnt. Das Bild ist stets mit einem Zitat der entsprechenden Person versehen.

Bedenkt, dass es sich bei diesen Bildern, die ihr in Animal Crossing New Horizons nur erhalten könnt, wenn ihr den Freundschaftswert maximiert habt, um andere Fotos der Bewohner handelt als die, die ihr während des Fotoshootings auf Harv´s Island bekommt. Wenn ihr also wirklich alles sammeln wollt, müsst ihr den Freundschaftswert via Geschenke erhöhen, ansonsten rücken die Bewohner diese Aufmerksamkeit nicht heraus.