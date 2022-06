Mittlerweile ist Animal Crossing: New Horizons eine gute Zeit lang auf dem Markt. Um genau zu sein, seit dem 20. März 2020. Doch das zunehmende Alter tut dem Spielspaß keinen Abbruch.

Verfolgt man die Gaming-Trends, wie sie beispielsweise durch die game – Verband der deutschen Games-Branche bereitgestellt werden, fällt sofort auf, dass sich das knuffige Cozy Game wacker in den Charts hält. Im vergangenen Mai beispielsweise überholte der „Animal Crossing“-Titel für die Switch sogar Giganten wie Elden Ring und GTA 5.

Das liegt am zeitlosen Konzept der Reihe, welches mit New Horizons zum entspannten Inselalltag einlädt, aber auch am anhaltenden Support von Seiten Nintendo, die mit Events und neuen Inhalten für etwas Abwechslung sorgen.

Eine Besonderheit gegenüber seinen Vorgängern findet sich in der Möglichkeit mithilfe des Insel-Designers, das Aussehen der Spielwelt anzupassen.

Für alle, die „Animal Crossing: New Horizons“ gerade für sich (wieder) entdeckt haben, fassen wir zusammen, wie ihr den Insel-Designer freischaltet und welche Funktionen er mit sich bringt.

Animal Crossing New Horizons: Was ist der Insel-Designer und wie schaltet man ihn frei?

Der Insel-Desinger (in englischer Sprachausgabe Island Designer) ist eine App auf eurem NookPhone, die es erlaubt, die Gestaltung der Insel zu verändern.

Der Namenspate Tom Nook stellt sie euch bereit, sobald ihr eine Reihe von Bedingungen erfüllt habt, die da wären:

Ausbau des Servicecenters zur Stadthalle

Insel-Image auf drei Sterne erhöhen

Musiker K.K. hat seinen ersten Auftritt

© Nintendo via GameXplain

Zu Anfang des Spiels befindet sich das Servicecenter noch in einem einfachen Zelt. Um die Einrichtung zur Stadthalle auszubauen und damit auch Assistentin Melinda (Isabelle) einen Arbeitsplatz zu schaffen, müssen folgende Aufgaben erfüllt werden:

eine Brücke bauen

drei neue Bewohner*innen für die Insel gewinnen

den Laden von Nepp und Schlepp aufbauen

Eule Eugen auf die Insel ziehen lassen

Eugens Zelt zum Museum erweitern

Sobald alle Bedingungen zum Ausbau der Stadthalle erfüllt sind, wird euch das Servicecenter für einen Tag geschlossen!

© Nintendo

Insel-Image auf drei Sterne erhöhen

Nach der Expansion kann nun daran gearbeitet werden, dass Ansehen der Insel aufzuwerten und für Projekt K. die Gleise zu legen. Melinda ist hier eure Ansprechpartnerin des Vertrauens. Sie hält euch über das aktuelles Rating auf dem Laufenden und gibt Tipps.

Da es sich dabei um ein teures Unterfangen handelt, werft gerne noch einen Blick in unseren Sternis-Guide.

Folgendes wirkt sich positiv auf eure Umfrage aus:

baut Wohnhäuser, damit sich bis zu zehn Bewohnerinnen und Bewohner niederlassen können

schaltet neue Geschäfte frei und baut diese aus

dekoriert eure Insel

bereichert die heimische Vegetation um neue Bäume und Blumen

haltet eure Insel sauber

Musiker K.K. hat seinen ersten Auftritt

Sobald eure Mühen mit dem dritten Inselstern belohnt wurden, folgt K. K. dem vorauseilend guten Ruf und gibt sein erstes Konzert. Vergesst nicht, euch mindestens ein Mal mit dem Musiker zu unterhalten, um das Event auszulösen.

© Nintendo

Im Anschluss zu dem Event, besucht euch Tom Nook und berichtet, dass euch mit dem Insel-Designer eine neue App zur Verfügung steht.

Funktionen und Limitationen

Zunächst steht euch mit der Insel-Designer-App nur die Gestaltung von Wegen offen, indem ihr Trampelfade verlegt oder Gras verpflanzt.

Für je 6.000 Nook-Meilen kann im NookPortal die Gewässerlizenz (Waterscaping permit) und Plateaulizenz (Cliff construction permit) erworben werden, die als eine Art Erweiterung dienen und euch erlauben, Flüsse zu erweitern oder diese schmäler zu gestalten als auch neue Landabschnitte zu errichten oder abzureißen.

© Nintendo

Das Verlegen von bestimmten Bodenbelägen wie Sand- oder Steinwege kostet pro Typ weitere 2.000 Meilen (2.300 für die Möglichkeit, ein eigenes Design als Weg zu verlegen).

Der Aufräum-Service lässt euch Gegenstände in unmittelbarer Nähe in die Krimskramskiste befördern.

Beachtet, dass ihr nur maximal drei Ebenen in die Höhe bauen könnt und Wasserfälle nur an geraden Klippen entstehen können. Der Stand, der quasi das Startgebiet von „Animal Crossing: New Horizons“ bildet, kann nicht mit dem Desinger bearbeitet werden.