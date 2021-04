Animal Crossing im April: Liste aller neuen Fische, Insekten und Meerestiere

Animal Crossing: New Horizons geht im April in eine neue Runde und fügt Fische, Insekten und Meerestiere eurer Insel hinzu, die ihr ab sofort (wieder) fangen und sammeln könnt. Im Frühlingsmonat April finden diesmal viele verschiedene Tiere in eure Fauna – je nach Hemisphäre.

Animal Crossing: Fische, Insekten und Meerestiere im April

Spielt ihr auf der Nordhalbkugel von „Animal Crossing: New Horizons“, trefft ihr fortan eine Vielzahl neuer tierischer Bewohner auf eurer ACNH-Insel an. Südhalbkugel-Spieler erhalten zwar etwas weniger Neuzugänge, können sich aber ebenso über neue Fische, Insekten und Meerestiere freuen. Hier findet ihr die komplette Liste mit allen neuen Tieren inklusive Sterni-Preis, Fundort und Verfügbarkeit!

Nordhalbkugel

Fische

Anemonenfisch : 650 Sternis Wo: Meer Wann: Ganztägig

Falterfisch : 1.000 Sternis Wo: Meer Wann: 16-9 Uhr

Flusskrebs : 200 Sternis Wo: Teich Wann: Ganztägig

Guppy : 1.300 Sternis Wo: Fluss Wann: 9-16 Uhr

Kilifisch : 300 Sternis Wo: Teich Wann: Ganztägig

Neonsalmer : 500 Sternis Wo: Fluss Wann: 9-16 Uhr

Paletten-Doktorfisch : 1.000 Sternis Wo: Meer Wann: Ganztägig

Rotfeuerfisch : 500 Sternis Wo: Meer Wann: Ganztägig

Schnappschildkröte : 5.000 Sternis Wo: Meer Wann: 21-4 Uhr

Seepferdchen : 1.100 Sternis Wo: Meer Wann: Ganztägig

Insekten

Agrias-Falter : 3.000 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 8-17 Uhr

Atlasspinner : 3.000 Sternis Wo: sitzt auf Bäumen und Palmen Wann: 19-4 Uhr

Floh : 70 Sternis Wo: auf Inselbewohnern Wann: Ganztägig

Königslibelle : 230 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 8-17 Uhr

Kolibrifalter : 300 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 4-19 Uhr

Nasenschrecke : 200 Sternis Wo: sitzt auf dem Boden Wann: 8-19 Uhr

Prachtkäfer : 2.400 Sternis Wo: auf einem Baumstumpf Wann: Ganztägig

Regenbogenfalter : 2.500 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 8-16 Uhr

Riesenwanze : 2.000 Sternis Wo: im Wasser von Flüssen Wann: 19-8 Uhr

Troides brookiana : 2.500 Sternis Wo: fliegt umher Wann: 8-17 Uhr

Meerestiere

Seeananas : 1.500 Sternis Wann: Ganztägig

Hummer : 4.500 Sternis Wann: Ganztägig

Südhalbkugel

Fische

Flussbarsch : 300 Sternis Wo: Fluss Wann: Ganztägig

Kliesche : 300 Sternis Wo: Meer Wann: Ganztägig

Insekten

Marienkäfer : 200 Sternis Wo: sitzt in Blumen Wann: 8–17 Uhr

Meerestiere

Langust e: 5.000 Sternis Wann: 21-4 Uhr

Gießkannenschwamm : 5.000 Sternis Wann: Ganztägig

Wakame-Alge : 600 Sternis Wann: Ganztägig

Events in Animal Crossing: New Horizons

Wollt ihr wissen, was in diesem Monat sonst noch so in „Animal Crossing: New Horizons“ geht? Dann findet ihr hier unseren Event-Kalender für das Jahr 2021, in dem ihr alle kommenden Feste, saisonalen Objekte und anstehenden Feierlichkeiten nachschlagen könnt:

Animal Crossing: New Horizons im Jahr 2021 – Alle Events und Saisons im Kalender