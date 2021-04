Animal Crossing: Beste Lösung für das Labyrinth zur Mai-Feierei 2021 – Guide

Animal Crossing: New Horizons hat im Jahr 2021 erneut die Mai-Feierei gestartet und bietet euch tolle Belohnungen von Olli – vorausgesetzt ihr schafft das verwirrende Labyrinth. Wir verraten euch den perfekten Lösungsweg für das Labyrinth auf der Mai-Feierei-Insel, um die meisten Gewinne abzustauben.

Animal Crossing: New Horizons – Mai-Feierei in 2021

Der Ablauf zur Mai-Feierei-Tour in „Animal Crossing: New Horizons“ gleicht dem im Vorjahr. Lediglich die Insel, die ihr diesmal besucht, wird eine neue sein und damit auch das Rätsel, um ans Ende des Labyrinths zu finden.

Wie starte ich die Mai-Feierei? Wie euch Melinda bereits bei Start von ACNH verrät, solltet ihr euch zum Flughafen begeben. Dort erhaltet ihr nämlich von Dodo Bodo ein Ticket, das extra für euch am Schalter hinterlegt wurde. Damit könnt ihr eine Insel-Tour auf einem weit entfernten Eiland starten, indem ihr bei Bodo Ich möchte fliegen wählt.

Bei Bodo könnt ihr eure Maifeierei-Tour starten. © PlayCentral

Wie lange kann ich mein Ticket einlösen? Ihr habt von nun an bis zum 7. Mai 2021 Zeit, um das Ticket in „Animal Crossing: New Horizons“ zu verwenden. Beachtet, dass ihr das Ticket nur ein einziges Mal einlösen könnt, danach verfällt es.

Sobald ihr euren Flug antreten möchtet, weist euch Bodo noch einmal darauf hin, dass ihr euer Inventar nicht mit auf die Insel nehmen könnt. Allerdings erhaltet ihr all eure Items wieder zurück, sobald ihr von der Mai-Feierei-Insel in das normale Leben von „Animal Crossing: New Horizons“ zurückkehrt.

Mai-Feierei-Tour: Lösung des Labyrinths für alle Sternis-Coupons

Die Labyrinth-Insel, auf der die Mai-Feierei-Tour diesmal stattfindet, ist anders aufgebaut als die vom vergangenen Jahr. Die Regeln sind allerdings die gleichen: Ihr müsst mit den Gegenständen vor Ort auskommen, um bestenfalls alle 9 Sterni-Coupons einsammeln zu können. Hier findet ihr eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie euch das gelingt:

Startet am Eingang des Labyrinths und rüstet die direkt die Schaufel aus, die dort liegt. Grabt den Busch rechts von euch aus, besorgt euch die Frucht, die dort liegt und esst sie. Entwurzelt nun den Baum, der euch den Haupteingang zum Labyrinth versperrt und betretet es. Nehmt nun die beiden Holzscheite auf, die sich direkt vor euch befinden. Geht danach ganz nach recht, hüpft über den Graben und besorgt euch die beiden dortigen Früchte. Esst nun eine der Früchte, damit ihr den dortigen Stein mit eurer Schaufel zerstörten könnt, um die Frucht dahinter aufzunehmen – ignoriert vorerst die beiden Hartholz-Teile hinter dem Baum! Geht danach ganz nach links zurück, grabt den dortigen Busch aus und springt über den Graben. Dort nehmt ihr das Weichholz auf und besorgt euch das Rezept für die Leiter, das ihr nun erlernen könnt, falls euer „Animal Crossing: New Horizons“- Charakter es noch nicht kennt. Esst nun eine weitere Frucht und zerstört den Stein, der euch den Weg nach oben blockiert. Folgt den Weg nun, springt über den nächsten Graben. Nehmt dort die beiden Weichholz-Stücke auf und esst eine weitere Frucht. Hebt nun den Baum vor euch aus und geht nach unten, um die beiden Früchte aufzusammeln. Geht nun zurück zum Beginn des Labyrinths und zu den beiden Hartholz-Scheiten, die wir vorhin ignoriert haben. Esst nun eine der beiden Früchte und entwurzelt den Baum, um an die beiden Hartholz-Stücke zu gelangen. Habt ihr das Holz aufgenommen, wendet euch nach oben, springt über das Loch und hebt den nächsten Baum aus. Sammelt hier nun die Frucht, die beiden Holz-Stücke und das Weichholz ein, in dem ihr über die Gräben hüpft und kehrt danach zur Werkbank auf der linken Seite des Labyrinths zurück. Esst nun eine weitere Frucht und zerstört den Stein, der euch den Weg zu dem dortigen Hartholz-Stück versperrt. Geht jetzt zurück zur Werkbank und stellt euch mit euren gesammelten Materialien eine Leiter her. Anschließend könnt ihr auf die Ebene hinter euch klettern und die Morschaxt aufnehmen zu können. Mit dieser Morschaxt kann nur ein einziger Baum gefällt werden: Euer Kandidat sollte der Baum sein, der auf der rechten Seite der Insel steht und euch den Weg zu der Hochebene mit den beiden Früchten versperrt. Fällt also den Baum, steckt die beiden Früchte ein und hebt den Busch auf der Ebene aus, um eine Abkürzung zu nehmen, die euch zurück zur Werkbank führt. Esst nun die beiden Früchte und hebt die dortigen Bäume aus, um zu der Erhöhung mit den drei Früchten zu kommen. Verspeist direkt alle drei Früchte und begebt euch zum letzten stehenden Baum, der euch den Weg zu Olli versperrt.

Dieser Baum ist der letzte, der euch auf dem Weg zu den Sterni-Coupons und Olli im Weg steht. © PlayCentral

Klettert nun auf die Ebene, auf der Olli sitzt, sprecht aber noch nicht mit ihm! Steigt mit eurer Leiter stattdessen links von der Ebene ab, hebt den Busch aus und holt euch die ersten vier Sterni-Coupons. Lauft nun weiter nach Links und zerstört den dortigen Stein, um die Früchte essen zu können, die dahinter liegen. Gestärkt könnt ihr nun an Beginn des Labyrinths zurückgehen, indem ihr euch von da aus nach links wendet und einmal komplett an der linken Seite der Insel entlanglauft. Zerstört dort nun die übrigen drei Steine und nehmt die letzten fünf Sterni-Coupons auf.

Nun könnt ihr zurück auf die Erhöhung gehen, auf der Olli sitzt und mit ihm sprechen. Verlasst ihr danach die Mai-Feierei-Insel, liegen am nächsten Tag die gesammelten Sterni-Coupons und Ollis Belohnungen in eurem Briefkasten. Das war’s schon mit dem „Animal Crossing: New Horizons“-Event!

Neue Mai-Feierei-Belohnungen in 2021

Nachdem ihr mit Olli, dem alteingesessenen „Animal Crossing“-Charakter, gesprochen habt, erhaltet ihr am nächsten Tag via Briefkasten eine andere Belohnung als im Vorjahr. Während es 2020 noch ein Koffer war, erhaltet ihr 2021 ein Foto von Olli. Wenn ihr eure gesammelten Sterni-Coupons in Nooks Laden einlöst, erhaltet ihr außerdem 3.000 Sternis obendrauf.