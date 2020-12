Ab sofort könnt ihr bei dem Händler MediaMarkt nun die AMD-Grafikkarte Radeon RX 6900 XT kaufen. Die Grafikkarte gehört zu der aktuellsten GPU-Generation, mit der AMD der neuen Ampere-Generation von Nvidia die Stirn bieten möchte.

AMD RX 6900 XT bei MediaMarkt kaufen

Bedenkt in jedem Fall, dass die Verfügbarkeit der Radeon RX 6900 XT mit großer Wahrscheinlich ziemlich schlecht ist und das zur Verfügung stehende Kontingent bei MediaMarkt nur sehr gering ausfällt.

Möchtet ihr also unbedingt zum Launch eine der neuen AMD-Karten in euren Händen halten, solltet ihr schon im Vorfeld die verschiedenen Onlineshops wie MediaMarkt ansteuern und Gebrauch von eurer F5-Taste machen. Alle Händler, bei denen ihr die neue Grafikkarte mit großer Wahrscheinlichkeit angeboten wird, haben wir für euch in diesem Kauf-Guide übersichtlich zusammengefasst.

Die Radeon RX 6900 XT, die in direkter Konkurrenz zu der GeForce RTX 3090 steht, wird zum Release zu einer UVP von 999 Euro angeboten.

AMD RX 6900 XT: Ab dem 8. Dezember kaufen!

Alle drei Grafikkarten basieren auf dem gleichen Big-Nvi-Chip in verschiedenen Ausbaustufen und bieten 128 miByte Cache plus 16 GiByte GDDR6-Speicher. Bei allen drei Modellen liegt der Fokus auf 4K60. Spiele sollen also bei einer 4K-Auflösung mit flüssigen 60 Bildern dargestellt werden.