Assassin’s Creed Valhalla: Endlich wissen wir, was die Vinland-Bewohner sagen

In Assassin’s Creed Valhalla kann Eivor zwischenzeitlich eine weitere Reise zurücklegen und Vinland besuchen. Die dortigen Ureinwohner*innen sprechen allerdings eine ganze andere Sprache, von der Eivor absolut kein Wort versteht. Nun wurde die Sprache der Kanien’kehá:ka jedoch übersetzt und wir erfahren, was die Mohawk uns tatsächlich sagen.

Assassin’s Creed Valhalla: Das sagen die Bewohner Vinlands

Nachdem Eivor Norvege hinter sich gelassen und nach Englaland umgesiedelt ist, steht ab einen gewissen Punkt die Möglichkeit zur Verfügung, Vinland auf einer ganz eigenen Map zu besuchen. Bei Vinland handelt es sich um das frühzeitliche Nordamerika, das von amerikanischen Ureinwohnern bevölkert wird. Im Speziellen handelt es sich hierbei um das Volk der Kanien’kehá:ka, die viele auch als Mohawk kennen.

Was die Mohawk sagen, wussten wir bislang allerdings nicht, denn Ubisoft stellt für die Dialoge mit den Vinland-Bewohnern keinerlei Untertitel zur Verfügung. Ein Glück gibt es die klugen Köpfe von Access the Animus, die schon das Geheimnis der Isu-Sprache gelöst haben. Nun haben sie auch herausgefunden, was genau die Gespräche mit den Mohawk beinhalten.

Assassin’s Creed Valhalla-Entwickler offenbart das Geheimnis der Isu-Sprache

Wie konnte die Sprache entschlüsselt werden? Glücklicherweise gibt es noch lebende Nachfahren der Kanien’kehá:ka und sogar ein Sprach- und Kulturzentrum, das die Sprache und Kultur der Mohawk bewahren möchte und Access the Animus bei der Übersetzung geholfen hat. In einem Video stellen sie das Ergebnis nun vor:

Verweise auf Assassin’s Creed 3 und AC Rogue

In den Worten der Mohawks stecken reine Verwunderung über die Ankunft einer weißen Wikinger-Hünin wie Eivor, einfache Gesten, mit denen man auf Essens- und Jagdvorlieben hinweist, aber auch Verknüpfungen zu früheren AC-Teilen. Man konnte bereits ahnen, dass in den Aussagen einige Anspielungen stecken, die uns auf die anderen beiden AC-Teile verweisen, die in Nordamerika gespielt haben: AC3 und Assassin’s Creed Rogue.

In Vinland stehn wir vor einer Wand, die stark der aus AC3 ähnelt. © Ubisoft/PlayCentral

Beispielsweise wird erneut der irokesische Schöpfungsmythos erzählt, dem wir schon einmal in AC Rogue begegnet sind, unter anderem in Form der dortigen Höhlenmalereien. Auch der Name der Himmelsfrau wurde dort bereits in einer der Geschichten erwähnt. Die Mythen unterscheiden sich allerdings leicht, da der Stamm, dem wir in Rogue begegnen zum Volk der Oneida zählt, nicht dem der Mohawk.

Während der Lagerfeuerszene in Valhalla übergibt Eivor außerdem den Edensplitter an die Mohawk mit der Bitte ihn zu hüten. Kein Wunder also, dass Connor später in „Assassin’s Creed 3“ in der Lage ist, mit dem Edensplitter als Vermächtnis seines Urvolks zu kommunizieren. Welche AC-Verweise noch in Valhalla stecken, könnt ihr unter anderem in diesem Beitrag nachlesen:

