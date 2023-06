7 vs. Wild Staffel 3: Ronny Berger war für Wildcard 5 Tage obdachlos

Mit diesen Worten stellt sich der junge Creator am Ende seiner Bewerbung vor. Auf seinem YouTube -Kanal lädt er verschiedenste IRL-Inhalte hoch. Dort tritt er gerne aus seiner Komfortzone, wie er selbst sagt, ist viel draußen unterwegs und unternimmt auch größere Touren . Momentan befindet er sich gemeinsam mit der Streamerin Mowky auf Madeira und will dort sieben Tage im Dschungel überleben.

Fritz Meinecke hatte in seinem Infovideo bezüglich der Wildcards genaue Vorstellungen geäußert, wie die aussehen soll. Ein Kriterium war, dass die Bewerber*innen etwas zeigen sollte, was sie vorher noch nie gemacht haben.

