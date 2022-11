7 vs. Wild Staffel 2: So teuer ist die Miete der Insel

Die Behind-the-Scenes-Serie zur zweiten Staffel 7 vs. Wild zeigt, was hinter den Kulissen bei der Planung eines solch großen Projekts passiert. Dazu wurde in der ersten Folge bereits aufgedeckt, wie viel Geld die erste Staffel gekostet hat. In der neusten Folge haben die Organisatoren einen Einblick gegen, wie viel Geld allein die Miete für die Insel schluckt.

7 vs. Wild Staffel 2: „Wir wollten die Insel. Koste es, was es wolle.“

Bevor sicher war, dass die zweite Staffel 7. Vs Wild auf Isla San José gedreht wird, wurde die Insel untersucht, ob sie überhaupt alle Kriterien erfüllt. Spots mussten gefunden und Rettungswege geplant werden. Nachdem klar war, dass diese Insel die einzige Möglichkeit ist, hieß es nur noch abwarten, was das Ganze kostet.

Laut den Organisatoren mussten sie die gesamte Insel für den Zeitraum mieten, inklusive der Hotelanlage, um das Team in der Zeit dort unterzubringen.

„Wir haben uns die ersten Preise reingeholt, wo wir dann beide hinten übergefallen sind, natürlich. Der erste Kostenvoranschlag, geisteskrank. Also wenn man dann hört, dass die Inselmiete für den Zeitraum, wo wir sie brauchen, schon im sechsstelligen Bereich liegt, ist einfach krank.“

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Der Betrag befindet sich im 6-stelligen Bereich, es müssen also mindestens über 100.000 Euro sein. Mit solch hohen Summen arbeiten kleine Produktionen normalerweise nicht. Doch das Team war sich einig: „Wir wollten die Insel. Koste es, was es wolle“.

Testlauf kostet bereits mehrere tausend Euro

Nicht nur die Location kostet eine Menge Geld. Das Team ist im Vorhinein bereits einmal zur Insel geflogen, hat sich Helikopter gemietet und das nur um herauszufinden, ob das Ganze überhaupt so funktioniert, wie sie sich das vorgestellt haben. Die Helis haben einen weiteren großen Kostenfaktor dargestellt.

Max und Johannes erinnern sich gut: „Das müsst ihr euch vorstellen: 80 Kilometer Helikopterflug ist teurer als zwei Flüge von Deutschland nach Panama“. Am Ende haben sie wohl nur für den Testrun mit dem Helikopter über 5000 Euro bezahlt.

Diese Gaming-Tech verwenden Streamer zum Zocken: