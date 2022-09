7 vs. Wild Staffel 2: Erstes Lebenszeichen von den Teilnehmern

Die letzten Aktivitäten der Kandidaten von 7 vs. Wild Staffel 2 auf Twitch oder Instagram sind circa zwei Wochen her. Das war der Zeitraum, der von vielen für den Dreh angegeben wurde. Auf Instagram kam nun von allen Teilnehmern ein Lebensziechen in Form einer Story.

7 vs. Wild. Die Kandidaten sind zurück

Seit zwei Wochen war es ruhig auf den Kanälen der Teilnehmer von 7 vs. Wild: keine Streams, keine Stories, nur vereinzelt vorproduzierte YouTube-Videos. Eine Woche haben die sieben Teilnehmer in den Tropen mit nur einigen Gegenständen überleben müssen.

In den Stories über ihre Rückkehr sind die Hände aller zu sehen, die jeweils auf einen Pin zeigen. Der Pin mit dem Logo der zweiten Staffel 7 vs. Wild wird, neben den Erfahrung an sich, ein tolles Andenken an die Zeit in den Tropen sein.

Die gute Nachricht: Alle haben überlebt und bei jedem Teilnehmer sind noch alle Finger dran! Bis auf eine kleine Schramme bei Sabrina Outdoor sehen die Hände soweit unverletzt aus. Wie es außerhalb dessen mit Verletzungen aussieht, geht aus den Stories nicht hervor.

Haben alle sieben Tage durchgezogen?

Ob es alle bis zum Ende in der freien Wildbahn ausgehalten haben, oder ob sich jemand verletzt hat, geht aus dem Post nicht hervor. Die Teilnehmer werden dies wahrscheinlich auch nicht preisgeben, bevor die Folgen ausgestrahlt werden. Hier muss sich für genauere Information also noch etwas geduldet werden.

Wann werden die Folgen ausgestrahlt? Laut den Organisatoren und Fritz müssen wir uns mit dem Ergebnis noch etwas gedulden. Die Episoden werden wahrscheinlich ab November auf YouTube ausgestrahlt. Dort erfahren wir, wer durchgehalten hat, ob sich jemand verletzt hat und wer sie zweite Staffel 7 vs. Wild gewonnen hat.