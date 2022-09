„Gibt viele Wege abzunippeln“: Welche Gefahren birgt 7 vs. Wild Staffel 2 wirklich?

Die Dreharbeiten haben begonnen. Alle Teilnehmer*innen der zweiten Staffel 7 vs. Wild befinden sich zur Zeit in den Tropen, um dort eine Woche zu überleben. Schon seit bekannt ist, dass es dieses Jahr auf eine tropische Insel gehen wird, sind die möglichen Gefahren im Gespräch. Doch was kann den Kandidat*innen tatsächlich gefährlich werden?

7 vs. Wild: Wandermut spricht über mögliche Gefahren

Seit das Orga-Team im Dschungel ist, gab es bereits zwei Notfälle, die den Einsatz des Rettungsteams forderten. Spätestens dann war klar, dass das Leben in den Tropen kein Zuckerschlecken wird. In einem YouTube-Video hat Wandermut (Mitorganisatoren der. Staffel) über die Gefahren von 7 vs. Wild gesprochen.

Die Spanne der Unfälle kann groß sein. Kleinere Probleme wie ein angestoßener Zeh oder eine kleine Schnittwunde können immer auftreten. Die Umgebung macht allerdings solch kleinen Verletzungen zu größeren Gefahren. Infektionen treten durch fehlende Desinfektion schneller auf.

Auf verschiedenen Wegen können Bakterien in den Körper gelangen. Die wahrscheinlichste Folge: Durchfall. Der und die damit einhergehende Dehydrierung, vermuten die Jungs von Wandermut, seien bei 7 vs. Wild wohl an der Tagesordnung. Zu wenig Wasser wird auch ohne zusätzlichen Flüssigkeitsverlust ein Problem werden.

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Giftige Schlange oder Kokosnuss: Was ist gefährlicher?

Wer hätte giftige Tiere, Haie oder Raubkatzen auch als größte Gefahr für die Kandidat*innen gesehen? Laut Tom und Martin sind Unfälle mit Tieren deutlich unwahrscheinlicher als andere. Eine Kokosnuss, die auf den Kopf fällt, von der Palme stürzen, sich beim Öffnen in den Finger schneiden – „Rund um die Kokosnuss sehe ich das größte Unfallpotenzial“, so der Experte.

Nachlassende Aufmerksamkeit ist ebenfalls ein Risiko. Wer müde oder dehydriert ist, passt nicht mehr bei jedem Schritt auf. Je länger man vor Ort ist, desto unvorsichtiger wird man automatisch. So passieren Unfälle die prinzipiell zu vermeiden wären, je nach Situation aber sehr gefährlich werden können.