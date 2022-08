3D Realms, Slipgate und THQ Nordic enthüllen ein Geheimprojekt

Frederik Schreiber, seines Zeichens CEO bei Slipgate Ironworks (Entwicklerstudio von Graven) und 3D Realms, die den geistigen Duke Nukem 3D-Nachfolger Ion Fury zu verantworten haben, weist die Gaming-Community auf einen größeren Game-Reveal hin.

Er erklärt heute auf seinem Twitter-Kanal, dass es am morgigen Freitag, den 12. August 2022 zu einer beachtlichen Enthüllung kommt.

Diese Enthüllung sei deshalb so bemerkenswert, weil sie bereits ganze drei Jahre an dem Projekt gearbeitet hätten – und zwar Slipgate Ironworks und 3D Realms in Kooperation mit THQ Nordic.

Das neue Spiel wird morgen Abend um 21 Uhr deutscher Zeit auf dem YouTube-Kanal von THQ Nordic enthüllt.

Warum schlägt diese Meldung solche Wellen?

Wir wissen bereits seit April 2022, dass THQ Nordic am 12. August 2022 einen digitalen Showcase über die heimischen Bildschirme flimmern lässt. Darunter fallen „neue Spiele und Updates“ zu vorhandenen Spielen. Doch es steht noch nicht fest, welche Spiele das am Ende sein werden.

Frederik Schreiber erklärt, dass sie mit dem neuen Spiel, das bereits über drei Jahre in Entwicklung sei, viele Veteranen aus der Videospielindustrie versammeln konnten. Das ist zumeist ein gutes Zeichen.

Außerdem ist die Rede von einem Spiel, das der Egoshooter-Fan bereits kreieren wollte, seit er ein kleiner Junge war. Ein Kindheitstraum geht für Schreiber in Erfüllung, wie es scheint.

Es liegt durchaus nahe, dass es sich hierbei um ein Egoshooter mit einem besonderen Konzept handelt.

So fährt 3D Realms immerhin ganz gut mit der hauseigenen Egoshooter-Linie, die sich an Boomer (also alte Gaming-Hasen) richtet und deshalb von den hauseigenen Entwickler*innen auch gerne als Boomer-Shooter bezeichnet werden.

Vielleicht ist es ein Remake von Duke Nukem 3D, eine Heretic- oder Hexen-Adaption wie Amid Evil von New Blood Interactive oder sie lassen das Shooter-Genre hinter sich.

Aber was es genau wird, bleibt noch bis morgen ein Rätsel. Was meint ihr, was es werden könnte?