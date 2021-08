CULTIC: 3D Realms produziert geistigen Nachfolger zu Blood

Während der Realms Deep 2021 gab es ein paar kleine Überraschungen. Während die meisten Retro-FPS in puncto Vollversion noch auf sich warten lassen, wie Wrath: Eon of Ruin oder Graven, präsentierte 3D Realms einen weiteren Titel, der unter ihrem Banner produziert und veröffentlicht wird.

Die Ankündigung ist insbesondere für all diejenigen interessant, die mit Duke Nukem 3D, Shadow Warrior und beispielsweise Blood: Fresh Supply (Re-Release auf Steam) aufgewachsen sind. Der Boomer-Shooter „CULTIC“ ist direkt von „Blood“ inspiriert und lehnt sich in mehreren Aspekten ans Vorbild an. Ähnlich wie Amid Evil das Vermächtnis von Heretic und Hexen weiterführt, wird „CULTIC“ nun in die Fußstapfen von „Blood“ treten.

Und wie das aussieht, können wir in einem ersten Trailer bestaunen, den wir euch an dieser Stelle eingebunden haben:

Und nicht nur das. Wenn ihr selber einmal Hand anlegen möchtet, dann könnt ihr jetzt euren Steam-Client starten und den Download anwerfen. 3D Realms bietet ab sofort die „CULTIC Demo“ kostenlos auf Steam an.

Was ist CULTIC von 3D Realms?

Wie der Name schon sagt, bekommen wir es in „CULTIC“ mit einem ominösen, gewalttätigen Kult zu tun, der uns ans Leder will. Eine unbekannte Übermacht scheint die Geschicke der Kultmitglieder zu lenken, die ihren freien Willen an der Haustür abgegeben haben. So viel ist bislang zur Story bekannt.

Dieser Old-School-Shooter möchte es euch mit größter Bewegungsfreiheit ermöglichen, zu spielen und zu schießen, wie ihr möchtet.

Wie in einem Call of Duty wird deshalb während des Laufens geschossen, gesprungen, gerutscht und ausgewichen. Doch die Kehrseite bietet ebenfalls einen langsameren Spielstil. Ihr könnt Fallen auslegen und aus der Deckung heraus agieren.

Graven: Inoffizielles Hexen 3 als geistiger Nachfolger von 3D Realms

Die Waffen lehnen sich zum Großteil an Waffen aus der Mitte des 20 Jahrhunderts an. Der Entwickler Jason Smith meint:

„Du wirst ordentlich ausgerüstet, damit Du alles auf deinem Weg abschlachten kannst.“

Im Kern ist der Titel also ein Retro-FPS. Doch die Vorteile von modernen Retro-Shootern liegen in der Technik, die trotz einem Pixel-Grafikstil – falls ihr das eigentlich gar nicht so richtig mögt – einen ordentlichen Spielspaß versprechen können. „CULTIC“ profitiert zum Beispiel von einer modernen Engine, die physikalische Effekte, eine schöne Belichtung und eine lebendige 3D-Welt verspricht. Die Erfahrung soll im einzigartigen Verbund aus Gameplay, Audio und dem Spieldesign liegen. Genre-Vertreter wie Dusk oder Ion Fury haben bereits gezeigt, wie sowas am Ende aussehen kann.

Von daher sind wir auf die Vollversion gespannt und testen derweil die Demo. Ihr auch? Wir wünschen viel Spaß!