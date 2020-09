Ion Fury – Shelly Bombshell Harrison feiert Comeback: Expansion Pack angekündigt

3D Realms hat am vergangenen Wochenende eine hauseigene Livestreaming-Show abgehalten, die sogenannte Realms Deep 2020. Die mehrtätige Show bot die eine oder andere Überraschung für Retro-Fans. Die Ankündigungen beziehen sich großteils auf Old-School-Shooter, auf die sich der Publisher zuletzt spezialisiert hat.

Shelly Bombshell kehrt zurück!

Das Duke Nukem-Pendant Shelly ‚Bombshell‘ Harrison kehrt innerhalb einer Erweiterung für Ion Fury zurück auf die heimischen Bildschirme. 3D Realms und 1C_Company haben einen entsprechenden Teaser-Trailer veröffentlicht, der schon jetzt Einblick in die Erweiterung gibt:

Im Trailer sehen wir ein paar Kulissen wie eine Kirche und einen Friedhof, wo die Kämpfe in der Erweiterung ausgetragen werden. Zudem mischt Shelly die HSKL-Corporation auf.

Ein paar Szenen lassen darauf deuten, dass sie in einem Gefährt durch die Gegend saust und mit Highspeed alles tötet, was ihr vor die Flinte läuft. Es klingt wie ein Motorrad, auch wenn man es im Trailer nicht direkt sieht.

Das Ion Fury Expansion Pack erscheint in 2021, wahrscheinlich für alle Plattformen. Also für den PC, die Nintendo Switch, PS4 und Xbox One. Ein genaues Release-Datum gibt es bislang noch nicht.