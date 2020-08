Duke Nukem-Macher planen großes Reveal-Event: Realms Deep 2020

3D Realms, die in den jungen Tagen der First-Person-Shooter den Erfolgshit Duke Nukem 3D produziert haben, besitzen heutzutage nicht mehr die Rechte an dem Spiel. Doch das hindert sie nicht daran, weiter an Oldschool-Shooter wie Ion Fury oder Wrath: Aeon of Ruin zu arbeiten.

3D Realms veranstaltet Realms Deep 2020

Gemeinsam mit dem Publisher New Blood Interactive (Dusk, Amid Evil) plant 3D Realms ein Shooter-Megaevent für alle Fans von Retro-FPS. Sie strahlen einen Mega-Livestream aus, der über 2 Tage verteilt einiges zu bieten hat.

Wir sehen Games von Running Witch Scissors (Postal-Macher), Destructive Creations (Daymare: 1998), Slipgate Ironworks (Rise of the Triad, eingestellte Duke Nukem 3: Reloaded), Nightdive Studios (Re-Releases von DOOM 64 oder Turok), Apogee Software (vertreibt alte Apogee-Spiele) und Publisher 1C Entertainment (Wrath: Aeon of Ruin, Ion Fury).

Wann findet das Event statt? Das digitale Event, das von 3D Realms und ihren Partnern gehostet wird, findet am 5. und 6. September 2020 statt.

Was wird gezeigt? Im Fokus stehen die Oldschool- und Retro-FPS der Entwickler und Publisher. Unter anderem ist die Rede von einem neuen, Dark-Fantasy-FPS und zahlreichen weiteren Games. Es sollen über 20 Neuankündigungen vorgenommen werden. Insgesamt sind 40 Games zu sehen.

Wer wird im Livestream zu sehen sein? Die Veranstalter haben zahlreiche Special Guests eingeladen, die im Laufe der zwei Tage über ihre Games oder Zeit in der Branche sprechen. Darunter sind:

John Romero (DOOM, Empire of Sin)

Tim Willits (id Software, Saber Interactive)

Cliff Bleszinski (Unreal, Gears of War)

American McGee (id Software, American McGee’s Alice)

Chuck Jones (3D Realms, Valve)

Jon St. John (Synchronsprecher von Duke Nukem)

Stephan Weyte (Synchronsprecher von Caleb in Blood)

Der Zeitplan für die einzelnen Auftritte ist noch nicht bekannt. Der Livestream startet am 5. September 2020 um 20 Uhr deutscher Zeit und endet um 1 Uhr nachts. Selbiges dann noch einmal einen Tag später am 6. September.