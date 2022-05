21 Jahre alter Duke Nukem Forever-Build spielbar, zeigt was hätte sein können

Eine verworfene Version von Duke Nukem Forever aus dem Jahr 2001 ist anscheinend online durchgesickert. Sie zeigt Gameplay-Material und mehrere Screenshots von einem Spiel, das sich im Vergleich zur späteren gleichnamigen Version von 2011 praktisch komplett unterscheidet. Das beste dabei: Ihr könnt diese Version selbst ausprobieren, wenn ihr wollt.

Spielt Duke Nukem Forever von 2001

„Duke Nukem Forever“ wurde erstmals 1997 angekündigt und kam erst 2011 auf den Markt. Im Jahr 2001 wurde eine andere Version des Spiels auf der E3 vorgestellt, aber diese Version wurde verworfen und nie veröffentlicht.

Es scheint jedoch, dass ein Build aus demselben Jahr noch existiert, da kürzlich Gameplay-Bilder und Videos auf 4chan von einem*r User*in mit dem Handle x0r aufgetaucht sind. Ein Video von diesem Build wurde von Instant Gaming auf Twitter geteilt und kann im Folgenden angesehen werden:

Duke Nukem Forever build from 2001 leakedhttps://t.co/zJJx0LA6k0 pic.twitter.com/DofR0X6G3Z — Instant Gaming (@InstantGamingEN) May 9, 2022

Alles, was bei 4chan zu sehen war, wurde nun in The Internet Archive hochgeladen, von den Screenshots über die Videos bis hin zum Build des Spiels selbst (das auch einen Editor enthält).

Das bedeutet, dass man jetzt Teile des Spiels durchspielen kann. Allerdings sollte man bedenken, dass es sich hierbei um eine in der Entwicklung befindlichen Version eines Spiels handelt, die erst in 10 Jahren veröffentlicht werden würde, und daher ziemlich dürftig ist.

Nostalgie mit Hindernissen

Wenn ihr es selbst ausprobieren wollt: Diejenigen, die es bereits installiert haben, berichten, dass es eine enorme Qual sein kann, das Spiel zum Laufen zu bringen. Das ist natürlich wenig überraschend, wenn man bedenkt, dass es sich hierbei um einen unvollständigen 21 Jahre alten Build für ein verworfenes Spiel handelt.

Solltet ihr trotzdem alles versuchen wollen, findet ihr vielleicht einige Tipps in diesem Reddit-Thread, die euch weiterhelfen könnten.

„Das meiste, was man sieht, sind kleine Level-Schnipsel, Tests der Level-Designer oder ein paar vorgetäuschte Gebiete, die für eine E3-Demo gebaut wurden. Es gibt ein paar Waffen, ja, aber so gut wie keinen Gameplay-Code oder viel KI/Feinde oder so. Es sind größtenteils nur ein paar Kunstwerke/Levels.“ George Broussard, der ehemalige Director des Spiels

Unabhängig von der tatsächlichen Qualität des Spiels, ist dies eine ziemlich seltene Entdeckung. Die Videospielindustrie ist nicht besonders bekannt dafür, ihre Geschichte zu bewahren. In den letzten Jahrzehnten sind Konzeptzeichnungen, Builds und sogar fertige Spiele der Zeit zum Opfer gefallen.

Die Bewahrung der Videospielgeschichte gewinnt jedoch immer mehr an Bedeutung, sowohl für Videospielfans als auch für Herausgeber. Für Fans der „Duke Nukem“-Reihe könnte sich diese neue Entdeckung lohnen, zumindest aus historischer Sicht. Ob die Elemente des Spiels tatsächlich spielbar sind, ist nur eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite ist es schön zu sehen, dass dieses Build erhalten und intakt bleibt.