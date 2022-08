Command & Conquer erfährt geistige Wiedergeburt: Das ist Tempest Rising!

Frederik Schreiber, der Chef von 3D Realms, hat kurz vor dem THQ Nordic-Showcase angerissen, dass sie im Rahmen dieses Panels ein neues Megaprojekt vorstellen. Laut Aussagen hätten sie in den letzten drei Jahren im Geheimen an diesem Titel gearbeitet. Und so war die Spannung in der Gaming-Community recht groß.

Wird es ein neues Duke Nukem? Oder entwickeln die Egoshooter-Fans eine ganz neuen Marke in diesem Genre?

Das alles trat nicht ein, es sollte schließlich ein wenig anders kommen. Und dennoch: zur Überraschung vieler haben sie ein recht vielversprechendes Projekt angekündigt. Die Rede war von einem echten Kindheitstraum, der schließlich nicht nur für Frederik Schreiber in Erfüllung gehen sollte.

Die Verantwortlichen haben das Projekt Tempest Rising enthüllt, das sich als geistiger Nachfolger des „Command & Conquer“-Franchise versteht. Etwas, wonach sich viele schon seit langer Zeit sehnen?

Tempest Rising tritt in die Fußstapfen von Command & Conquer

„Tempest Rising“ wird von Slipgate Ironworks und 3D Realms in Kooperation mit THQ Nordic und 2B Games produziert. Und ein Blick auf den Trailer verrät, dass es sich hierbei wahrlich um ein echtes Herzensprojekt handeln muss. Command & Conquer erfährt eine Reinkarnation.

Das Spiel ist ein Next-Gen-RTS und ein Command & Conquer im Kern. Während Electronic Arts auf der Marke sitzt und lediglich den Mobile-Markt im Blick hat, gehen Schreiber und sein Team aus Branchenveteranen einen eigenen Weg. Sie bringen alles zusammen, was Command & Conquer groß gemacht hat.

Aber kann das funktionieren? Die Gaming-Vergangenheit hat gezeigt, dass es nicht immer nur auf die Marke ankommt, sondern auf die Macher dahinter. Aber seht am besten selbst!

Von A bis Z erinnert alles an die C&C-Vorlage: Die Entwickler*innen haben sogar ähnliche Fraktionen, das Sammeln von Ressourcen und die notorischen Cutscenes wie einen fetzigen Soundtrack verbaut. Das alles spiegelt das wider, was das Spiel im Herzen sein möchte.

Frederik Schreiber erklärt auf seinem offiziellen Twitter-Account, dass sich das Projekt seit 2014 in der Planungsphase befand. Nun, rund 8 Jahre später konnten sie das Spiel endlich enthüllen, während der Launch für 2023 vorgesehen ist. THQ Nordic schreibt zur Ankündigung:

„Drei verschiedene Fraktionen befinden sich in einem verzweifelten Kampf um Macht und Ressourcen und es liegt an euch, welche Fraktion ihr wählt. Die Rückkehr der Goldenen Ära von RTS bricht an.“

„Tempest Rising“ erscheint 2023 für den PC. Was haltet ihr von der Idee, C&C neu aufleben zu lassen?