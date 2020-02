DOOM (1993): Endlich treffen Shooter-Klassiker DOOM und DUSK aufeinander

New Blood Interactive

Es war nur eine Frage der Zeit, bis der „DUSK“-Kosmos auf den Shooter-Urvater „DOOM“ (1993) trifft. Eine neue Mod kombiniert die beiden Universen jetzt miteinander, die ihr jetzt herunterladen könnt.

Der Retro-First-Person-Shooter „DUSK“ von Entwickler David Szymanski und Publisher New Blood Interactive gilt immer noch als absolute Kaufempfehlung für alle, die vom klassischen Shooter-Genuss aus den 90er-Jahren nicht genug bekommen können. Wenn ihr DOOM (1993) geliebt und mit Duke Nukem 3D zahlreiche romantische Stunden zu zweit verbracht habt, ist DUSK eines der neueren Games, die sich an jene Zeit anlehnen und genau das Richtige für euch sein könnten.

DOOM (1993): Neue Features wie 60 FPS, Add-ons und mehr für Re-Release angekündigt

„DUSK“ hat für sich gesehen eine abwechslungsreiche Kampagne, die genug eigenen Charakter hat, um sich klar von „DOOM“ (1993), „Quake“ oder „Shadow Warrior“ abzugrenzen. Doch noch bemerkenswerter ist das schnelle Gameplay, das sich ebenfalls ein wenig von den Klassikern der damaligen Zeit unterscheidet.

Wenn ihr nicht genug von diesem Überraschungshit bekommen könnt, schaut euch die neue Mod von AlphaEnt an. Der User hat das gemacht, worauf schon viele gewartet haben. Er hat die Universen „DOOM“ (1993) und „DUSK“ in einer spielbaren Mod namens „DOOSK“ vereint. Und das Ergebnis kann sich durchaus sehen lassen.

DUSK trifft auf DOOM

Im Kern bleibt das Gameplay von „DUSK“ erhalten, das wiederum auf Elemente aus „DOOM“ (1993) trifft. Die Waffen und das Gameplay wurden in die Doom Engine gemoddet. Dazu gibt es noch ein paar Features wie Achievements und das sogenannte Dusk Movement von Modder Ivory Duke. Im Kern wurden also Waffen und Mechaniken wie die Bewegung von „DUSK“ genommen und in die Doom Engine verbaut.

Am Ende gibt es so zudem ein Custom-Hud, eine Taschenlampe, werfbare Seife und einiges mehr wie eine Anpassung der Herausforderungen im Spiel. Für die nötige Challenge, die sich jeder nach Belieben stellen kann, wurde also gesorgt. Einen Ausschnitt der Mod könnt ihr hier einsehen: