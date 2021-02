Gearbox: Borderlands-Entwickler aufgekauft

Gearbox, vor allem bekannt durch die Spiele der Borderlands-Reihe wurde von der Embracer Group aufgekauft.

Zum schwedischen Unternehmen gehören unter anderem auch Koch Media und THQ Nordic sowie Saber Interactive. Die Embracer Group möchte Gearbox weiter ausbauen und neue Studios gründen, neue Marken erschaffen und weitere Spiele zu bisherigen IPs entwickeln lassen.

Lars Wingefors, Gründer und CEO der Embracer Group meint zum Kauf:

„Dieser Zusammenschluss ermöglicht es Gearbox, mehr aus seinen bestehenden Marken zu machen, neue Marken zu kreieren und möglicherweise den Zusammenschluss und die Übernahme anderer erfolgreicher Unternehmen der Branche und branchenverwandter Unternehmen und Marken durchzuführen. Gearbox ist wohl einer der kreativsten und wertvollsten unabhängigen Entwickler der Welt. Wir glauben, dass die von Embracer angebotenen Ressourcen Gearbox in eine Position bringen, um in den kommenden Jahren ein signifikantes Wachstum zu erzielen.“

Randy Pitchford, Chef von Gearbox, schreibt über die Pläne von Embracers CEO Lars Wingefors:

„Lars‘ Vision von Embracer als einer verbündeten Partnergruppe, die sich verpflichtet, die Ambitionen einer Reihe von dezentralisierten, erfolgreichen unternehmerischen Unternehmen zu befeuern und zu beschleunigen und gleichzeitig den kollektiven Wert und die Vorteile der Diversifizierung in der gesamten Gruppe zu vergrößern, ist die brillanteste Strategie und das brillanteste Design für kurz-, mittel- und langfristigen Erfolg in dieser Branche, die mir in meinen 30 Jahren in diesem Bereich je begegnet ist.



Das Gefühl bei uns ist, dass wir gerade erst anfangen, und diese Transaktion ist nicht nur ein Antrieb für die Talente unseres mitarbeitereigenen Unternehmens, sondern ein Antrieb für die aufregende Zukunft, die wir geplant haben.“