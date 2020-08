Kostenlose Spiele am Wochenende für PS4, Xbox One, PC

Xbox Store, PlayStation Store, Steam, Epic Game Store

Mitgliedschaft erfordert (PS Plus, Xbox Live)

An diesem Wochenende könnt ihr eure virtuelle Spielebibliothek vorzüglich durch neue Titel erweitern, ohne dabei Geld ausgeben zu müssen. Im folgenden listen wir euch alle Spiele auf, die an diesem Wochenende für PS4, Xbox One oder PC kostenlos heruntergeladen werden können.

Kostenlose Spiele im August 2020

Wenn ihr über ein Abonnement bei PlayStation Plus verfügt, erhaltet ihr nicht nur die Möglichkeit, Multiplayer-Titel zu spielen, sondern monatlich auch Gratis-Titel, die ihr auf eure PS4 kostenlos herunterladen könnt.

In diesem Monat stehen die Singleplayer-Kampagne aus dem Blockbuster Call of Duty: Modern Warfare 2 und der Hindernisparcours-Multiplayer „Fall Guys: Ultimate Knockout“ für alle Mitglieder zur Verfügung, um den sich innerhalb kürzester Zeit ein wahrer Hype gebildet hat.

PS4 (PS Plus-Mitgliedschaft erfordert)

Fall Guys (bis zum 31.08)

Call of Duty: Modern Warfare (bis zum 31.08)

The Elder Scrolls Online (bis zum 20.08)

Xbox One (Xbox Live Gold oder Xbox Game Pass Ultimate erfordert)

Auf der Xbox One benötigt ihr ebenfalls eine kostenpflichtige Mitgliedschaft, habt dann aber auch Zugriff auf die folgenden Titel. Beachtet aber, dass diese immer nur eine gewisse Zeit freigeschaltet bleiben.

Portal Knights (bis zum 31.08)

MX Unleashed (bis zum 15.08)

Phantasy Star Online 2

Injustice 2 (bis zum 16.08)

NASCAR Heat 5 (bis zum 16.08)

The Elder Scrolls Online (bis zum 20.08)

PC

Auf dem PC habt ihr es ein wenig besser, dass hier kein Abonnement abgeschlossen werden muss. Alle unterhalb aufgelisteten Titel könnt ihr völlig kostenlos auf euren Rechner herunterladen.

The Elder Scrolls Online (bis zum 20.08)

Remnant: From the Ashes (bis zum 20.08)

The Alto Collection (bis zum 20.08)

Phantasy Star Online 2

„Remnant: From the Ashes“ gibt es im Epic Games Store eine Woche lang gratis. Ansonsten kostet der Titel regulär 39,99 Euro. Um das Survival-Action-Spiel aus der Thrid-Person-Perspektive in eure Bibliothek zu laden, müsst ihr lediglich über ein eigenes Konto im Epic Store verfügen. Zudem gibt es dort „The Alto Collection“ im Gratis-Angebot von Epic Games. Regulär musstet ihr dafür 7,99 Euro zahlen.