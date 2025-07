10 beste Gaming-Deals im PS Store – spare im Juli 2025 bis zu 80%

Die „July Savings“ Aktion im PlayStation Store 2025 bietet zahlreiche spannende Angebote für Gaming-Enthusiasten. Von Action- und Rennspielen bis hin zu narrativen Meisterwerken – es ist für jeden etwas dabei. Hier sind die 10 besten Deals, die du nicht verpassen solltest.

Assassin’s Creed: Freedom Cry

Warum lohnt sich Assassin’s Creed: Freedom Cry? Dieses eigenständige Spiel bietet eine kompakte und mitreißende Erfahrung, die auf den klassischen Elementen von Assassin’s Creed: Black Flag basiert. Du tauchst in die Welt der Seeschlachten ein und kämpfst für die Freiheit von Sklaven in Haiti. Ein packendes Abenteuer für nur 2,49 Euro statt 9,99 Euro.

Furi

Was macht Furi so besonders? Furi überzeugt durch seine intensiven Bosskämpfe und den Verzicht auf unnötige Spielmechaniken. Der einzigartige Stil und die herausfordernden Kämpfe garantieren stundenlangen Spielspaß. Aktuell für nur 3,99 Euro statt 19,99 Euro erhältlich.

Judgment

Warum sollte Judgment auf deiner Liste stehen? Wenn du ein Fan der Like a Dragon-Reihe bist, ist Judgment ein Muss. Es verbindet packende Kämpfe mit einer tiefgründigen Story im Herzen von Kamurocho. Für nur 9,99 Euro statt 39,99 Euro kannst du diese spannende Detektivgeschichte erleben.

The Crew Motorfest

Ist The Crew Motorfest das richtige Rennspiel für dich? Trotze den Straßen von Hawaii mit einer Vielzahl von Fahrzeugen und genieße die regelmäßig neuen Inhalte. Für nur 14,99 Euro statt 59,99 Euro kannst du deine Rennfähigkeiten unter Beweis stellen.

Trek to Yomi

Was bietet Trek to Yomi? Dieses Spiel ist eine Hommage an das klassische Samurai-Kino und bietet ein einzigartiges visuelles Erlebnis. Tauche ein in die Welt der Samurai für nur 4,99 Euro oder 3,99 Euro mit PlayStation Plus, anstelle von 19,99 Euro.

SteamWorld Heist Complete Bundle

Warum solltest du zum SteamWorld Heist Complete Bundle greifen? Die strategischen Herausforderungen in den SteamWorld Heist-Spielen bieten ein einmaliges Spielerlebnis. Erhältlich für 15,99 Euro oder 13,99 Euro für PlayStation Plus Mitglieder, statt 39,99 Euro.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition

Was macht Scott Pilgrim vs. The World so attraktiv? Dieses Retro-Beat-‚em-up bietet mitreißende Kämpfe und eine packende Koop-Erfahrung. Aktuell für 4,94 Euro statt 14,99 Euro erhältlich.

Catherine: Full Body

Warum ist Catherine: Full Body ein Muss? Diese erweiterte Version des Klassikers bietet eine spannende Geschichte über Liebe und Beziehungen. Für nur 7,99 Euro statt 39,99 Euro kannst du dich den emotionalen Rätseln stellen.

As Dusk Falls

Was macht As Dusk Falls einzigartig? Mit einem unverwechselbaren visuellen Stil und einer packenden Story bietet dieses Spiel eine fesselnde narrative Erfahrung. Erhältlich für 14,99 Euro oder 11,99 Euro mit PlayStation Plus, anstelle von 29,99 Euro.

Conscript

Warum solltest du Conscript ausprobieren? Erlebe Survival-Horror im Ersten Weltkrieg mit dem Charme klassischer PS1-Spiele. Für 10,99 Euro statt 21,99 Euro kannst du dich in die Schützengräben wagen.

Diese Angebote sind bis zum 17. Juli 2025 um 8:59 Uhr CET im PlayStation Store verfügbar. Welches Spiel wirst du dir schnappen? Teile deine Wahl in den Kommentaren!