The Legend of Zelda: Ocarina of Time

© Nintendo/ Fan-Art mady by Kaze Emanuar

Der Bastler Kaze Emanuar werkelt aktuell an einem neuen Spiel. Der eingefleischte Nintendo-Fan zeigte in der Vergangenheit immer mal wieder, was er auf dem Kasten hat. Er hat beispielsweise „Mario Party“ und „Super Mario 64“ zu einem neuen Plattformer vereint: Mario Party 64! Oder er hat Super Mario Odyssey im N64-Stil nachempfunden: Super Mario Odyssey 64 ist fertig, Fanprojekt jetzt selbst testen! Nach Mario-Projekten folgt The Legend of Zelda Neuerdings widmet er sich „The Legend of Zelda“. Die Legende des jungen Kämpfers Link und der Prinzessin Zelda wurde innerhalb von Ocarina of Time zu einem befriedigenden Ende geführt. Mit Majora’s Mask gab es sogar eine direkte Fortsetzung der Zelda-Reihe auf dem N64, die inhaltlich nach Ocarina of Time angesetzt wurde. Doch das reicht Emanuar nicht! Mit seinem neusten Geniestreich „The Legend of Zelda: The Missing Link“ produziert er mit der Hilfe einiger Freunde seine ganz eigene N64-Version.



Das Spiel entsteht vollständig in der „Ocarina of Time“-Engine und findet inhaltlich zwischen „Ocarina of Time“ und „Majora’s Mask“ statt. Es dient als Bindeglied zwischen den Teilen, was unter anderem durch die Ketten Logo symbolisiert wird. Einiges an Ausrüstung und bestimmte Charaktere werdet ihr sicherlich wiedererkennen. Und dennoch handelt es sich um eine ganz eigene Interpretation mit brandneuen Dungeons, Zwischensequenzen und einer zauberhaften Geschichte. Ihr könnt die Mod hier herunterladen und sie selbst ausprobieren. Bedenkt bitte, dass es sich um ein nicht kommerzielles Fanprojekt handelt.

News & Videos zu The Legend of Zelda: Ocarina of Time

The Legend of Zelda: Ocarina of Time: Klassiker in unter 10 Minuten durchspielen? Das geht im neuen Speedrun-Rekord

The Legend of Zelda: Ocarina of Time: N64-Klassiker in Rekordzeit durchgespielt

The Legend of Zelda: Ocarina of Time: Ist jetzt komplett im Koop spielbar

The Legend of Zelda: Ocarina of Time: Gerudo Fortress und Kokiri Forest in Unreal Engine 4

The Legend of Zelda: Ocarina of Time: Der Todesberg in der Unreal Engine 4

The Legend of Zelda: Ocarina of Time: Zehn Fakten zu einem der besten Spiele aller Zeiten