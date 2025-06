Zelda-Fans enttäuscht – Wind Waker nur als GameCube-Version auf Switch 2

Die Veröffentlichung von The Legend of Zelda: The Wind Waker als Teil des Nintendo Switch 2 Line-Ups hat bei einigen Zelda-Fans für Enttäuschung gesorgt. Trotz der Vorfreude auf die neuen Nintendo Switch 2 Versionen von The Legend of Zelda: Breath of the Wild und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sowie der Verfügbarkeit von The Wind Waker über Nintendo Switch Online, gibt es unter den Fans Kritik.

Enttäuschung über die GameCube-Version

Warum sind Zelda-Fans unzufrieden mit der aktuellen Veröffentlichung? Die Enttäuschung vieler Fans rührt daher, dass The Wind Waker in der GameCube-Version veröffentlicht wurde, obwohl viele Spieler die HD-Version der Wii U bevorzugen. Diese Version bot zahlreiche Verbesserungen und Upgrades, die in der GameCube-Version fehlen. Die Rückkehr zu einer älteren Version, insbesondere nach dem Erfolg der Wii U Ports auf der Nintendo Switch und Switch 2, wirkt für viele enttäuschend.

Die Entscheidung, die GameCube-Version anstelle der HD-Variante zu verwenden, wird von einigen als Rückschritt angesehen. Ein Nutzer auf Reddit äußerte:

„Ich war so aufgeregt, als sie Switch 2 ankündigten und Wind Waker Teil von GameCube Online war … dann verschwand diese Aufregung schnell, als es nicht die HD-Version war.“

Ein weiterer Fan fügte hinzu:

„Kann mir nicht erklären, warum sie all die coolen Wii U Spiele portiert haben und einfach das Meisterwerk, das Wind Waker HD ist, vergessen.“

Hindernisse für die HD-Version

Welche Hindernisse gibt es für eine Veröffentlichung der HD-Version? Die aktuelle Strategie von Nintendo, GameCube-Spiele als einen der Hauptanreize für den Nintendo Switch Online-Dienst zu nutzen, erschwert die Veröffentlichung der HD-Version von The Wind Waker. Zudem könnte Nintendo sich darauf konzentrieren, andere klassische Zelda-Spiele zuerst zu portieren, was die Hoffnung auf eine baldige Verfügbarkeit der HD-Version weiter schmälert.

Trotz der Frustration der Fans bleibt die GameCube-Version von The Wind Waker ein wichtiger Teil des aktuellen Nintendo Switch Online-Angebots. Es ist ungewiss, ob Nintendo in Zukunft doch noch die HD-Version nachreichen wird, da die Strategie derzeit auf die Einbindung klassischer Spiele setzt.

Die Zukunft von Zelda auf Nintendo Switch 2

Welche weiteren Zelda-Inhalte können wir erwarten? Neben The Wind Waker können sich Zelda-Fans auf die Veröffentlichung von Hyrule Warriors: Age of Imprisonment auf der Nintendo Switch 2 freuen. Obwohl dieses Spiel eher ein Spin-off ist, bietet es eine neue Perspektive auf die Welt von Hyrule. Ob es in Zukunft weitere Remakes oder neue Titel geben wird, bleibt offen, aber die Community hofft auf weitere spannende Ankündigungen.

Der Erfolg der Nintendo Switch 2 mit über 3,5 Millionen verkauften Einheiten in den ersten vier Tagen zeigt, dass das Interesse an der Konsole groß ist. Dies könnte Nintendo motivieren, weitere beliebte Titel in den Nintendo Classics-Katalog aufzunehmen und die Wünsche der Fans stärker zu berücksichtigen.

Was denkst du über die Veröffentlichung von The Wind Waker auf der Nintendo Switch 2? Teile deine Meinung in den Kommentaren!