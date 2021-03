1 Million Abonnenten für Saftiges Gnu – Größte Gaming-YouTuberin in Deutschland

Zwar handelt es sich bei den größten Gaming-Kanälen in Deutschland noch immer ausschließlich um Männer, doch die Riege an reichweitenstarken, weiblichen Gaming-Influencerinnen wächst stetig an. Die erfolgreichste YouTuberin und Streamerin Jasmin alias „Saftiges Gnu“ hat nun einen weiteren, großen Meilenstein erreicht. Vor wenigen Tagen konnte sie auf YouTube die 1 Million Abonnenten komplettieren – als erste deutsche Gamerin. Und da darf man doch mal herzlich gratulieren!

Hi ich bin’s! Und ich wollte nochmal Danke sagen! 1 Millionen auf YT 🥳 Vor fast 6 Jahren habe ich mein erstes Video hochgeladen und jetzt sind wir hier gelandet! Zieht euer Ding durch und glaubt an euch! Heute gibts extra viel Gnumilch für alle 🥛🍪🥐 #glaubandich pic.twitter.com/qzZcdc3DmM — Gnu (@Gnu_Official_) March 7, 2021

Saftiges Gnu: Die erfolgreichste deutsche Gamerin

Die Influencerin steht auf der Video- und Streaming-Plattform als leuchtendes Beispiel für die weibliche Gaming-Community und setzt ein Zeichen für mehr Diversität in der Spiele-Branche. In einem Interview mit YouTube Deutschland spricht die junge Frau über ihren Weg hin zu YouTube und rät dabei, die eigene Ausbildung erfolgreich abzuschließen und erst im Anschluss das Hobby zum Beruf zu machen.

„Neben meinem Studium habe ich mit YouTube angefangen. Damals wusste ich noch nicht, dass man damit wirklich Geld verdienen kann. Wichtig war mir aber immer, vorher eine Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen zu haben, da man nie sicher sagen kann, wie gut eine Plattform funktioniert und wann der Hype eventuell abflacht”, so die Gamerin.

Trotzdem ist sie sehr stolz darauf, als erste Gamerin auf YouTube die Eine-Millionen-Marke erreicht zu haben und meint:

„Ich hoffe damit, andere weibliche Creators zu inspirieren, ihren Traumberuf in der Gaming-Branche zu finden. So können wir einen weiteren wichtigen Schritt hin zu einem ausgeglicheneren Geschlechterverhältnis machen, größere Diversität in der Gaming-Branche erreichen und so letztendlich einen Umbruch der derzeitigen Unternehmenstrukturen fördern.“

Passende Worte zu dem großen Erfolg der YouTuberin hat Andreas Briese, Managing Director YouTube Germany & Central Europe, gefunden:

„Ich bin begeistert von Jasmins Entwicklung. […] Gleichzeitig hat sie aus ihrem Hobby einen Beruf gemacht und lebt ihren Traum. Damit ist sie Vorbild und Inspiration für die vielen weiblichen Gamer, die auf YouTube ihre Heimat gefunden haben. Gratulation!‘“

Saftiges Gnu gehört zur Spandauer Agentur Instict 3

Im vergangenen Jahr wechselte Saftiges Gnu von dem Netzwerk Allyance zu der Spandauer Influencer-Marketing-Agentur Instinct 3, bei der Maximilian „HandOfBlood“ Knabe einer der Gründer ist. Knabe selbst gehört mit seinem Hauptkanal auf YouTube (über 2 Millionen Abonnenten) sowie über 760.000 Followern auf Twitch zu den erfolgreichsten YouTubern und Streamern in Deutschland.