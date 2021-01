Xbox Series X: Entwickler schimpft unverblümt über den verwirrenden Namen der Konsole

Eigentlich sollte es bei dem Interview mit Game Director Josef Fares um sein neues Videospiel It Takes Two gehen. Doch bei der Frage, ob das kommende Koop-Spiel innovativer werden würde, wenn es ausschließlich für Next-Gen-Konsolen entwickelt worden wäre, macht Fare seinem Frust über die Namensgebung der Xbox Series X/S einmal ordentlich Luft.

Zugegeben: Im Vergleich zu den Sony-Konsolen und ihrer einfachen Bezeichnungsweise à la PS2, PS3, PS4 und der brandneuen PS5, gestaltet es Microsoft tatsächlich etwas umständlich und erschwert damit im Namensdschungel voller 360, X, S, Ones und Series den Durchblick zu behalten.

So sieht das auch Josef Fares, der ohnehin für seine ziemlich direkten Äußerungen bekannt ist und ungern ein Blatt vor den Mund nimmt. Deshalb verlief das Gespräch mit IGN plötzlich in eine andere Richtung und es fielen eine Menge F**ks bei seiner Wutrede über die Versionsnamen der Xbox:

„Das ist ein verdammt verwirrender Name. Was zum Teufel ist mit Microsoft los? Die drehen durch, Mann. Was zum Teufel ist los? Ich meine, Serie S, X, Mex, Next. Ich meine, wer versteht das? Komm schon. Wahnsinn. Nennt es einfach die Microsoft Box und das war’s. Keine Ahnung. Es ist ein totales Durcheinander. Glaubt mir, sogar die in ihren Büros sind deshalb verwirrt. Was ist das X, S … Ich weiß nicht, was zum Teufel.“