Xbox One X-Verkäufe steigen um 747 Prozent – aber sicher nicht mit Absicht

Am gestrigen Morgen startete hierzulande die Preorder der Xbox Series X und dem Schwester-Modell Xbox Series S. Die Series X-Modell war dabei ebenso wie die PlayStation 5 wenige Tage zuvor recht schnell vergriffen, sehr zum Leidwesen der Next-Gen-Fans.

Doch die geringen Bestände der neuen Microsoft-Konsole waren offenbar nicht das einzige Problem an diesem Tag. Denn wie die extrem angestiegenen Verkäufe der Current-Gen-Konsole Xbox One X auf Amazon zeigen, wurden darüber hinaus so einige Fehlkäufe getätigt.

Verwechslungsgefahr: Xbox One X statt Xbox Series X

Sind wir mal ehrlich: Besonders glücklich gewählt sind die Produktbezeichnungen der Microsoft-Konsolen wirklich nicht. Statt sich einer einfachen, dafür aber umso übersichtlicheren Nummerierung wie Sony zu bedienen und die hauseigenen Konsole einfach nach dem 1,2,3-Prinzip zu benennen, erhält die Xbox immer wieder komplizierte Beinamen.

Als gestern nun die Vorbestellung zur Xbox Series X gestartet sind, hat deshalb wohl auch das Suchsystem der einzelnen Onlinehändler nicht besonders gut gegriffen und den Usern prompt die Xbox One X statt die Series X präsentiert. Wir konnten dieses Problem ebenfalls beobachten.

Satt der Series X bekommen wohl nun einige diese One X geliefert, aber immerhin früher als Vorbesteller der Next-Gen-Konsole. © Microsoft

Laut Amazon gab es aus diesem Grund wohl einen Verkaufsanstieg bei One X-Konsolen von sagenhaften 747 Prozent. Es scheint wohl eine Mischung aus menschlichen Irren, mangelnder Aufmerksamkeit, einem fehlerhaften System oder sogar schlecht programmierten Kaufbots zu sein, dass letztlich eine große Anzahl der falschen Konsole geordert wurde.

Bin von der Namensgebung teilweise immer noch verwirrt.



Ich sehe da schon diverse Situationen unterm Weihnachtsbaum, wo die falsche Xbox gekauft wurde

Xbox One X, Xbox One s, Xbox Series S, Xbox Series X pic.twitter.com/IKM6OQPvxX — Tommy 🎬 #BleibtZuhause (@BissjeTommy) September 8, 2020

Wann gibt es Nachschub? Wer in die Verwechselungsfalle getappt ist, muss sich bis zu einer erneuten Preorder-Welle wohl noch etwas gedulden, Laut Microsoft soll die Xbox Series X nun erst mit Release am 10. November 2020 wieder zum Kauf verfügbar sein.