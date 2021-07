Xbox: KI-Upscaling für bessere Grafikauflösung? Microsoft plant da etwas

Könnte es sein, dass Microsoft bereits an einer KI-Upscaling-Tech sitzt, um die Spielegrafik der Xbox-Familie zu verbessern? Es gibt aktuelle Hinweise, dass sie hier einen neuen Fokus setzen.

Im Rahmen einer Stellenausschreibung wurde ersichtlich, dass sie in diese Richtung denken. Auf der Microsoft-Jobseite werden aktuell die beiden Kräfte „Senior Software Engineer“ und ein „Principal Software Engineer“ für Grafik gesucht.

So richtig spannend wird es jedoch erst, wenn wir uns die Stellenausschreibung etwas genauer ansehen, denn beide Jobs werden mit KI-Upscaling zu tun haben. Der Bewerber oder die Bewerberin wird dann:

„Software integrieren, die maschinelle Lernalgorithmen für Grafiken bereitstellt.“

Es könnte so etwas wie DLSS (Deep Learning Super Sampling) sein, das bereits dank Nvidia bei einigen Spielen Verwendung findet – oder gar FidelityFX Super Resolution (FSR) von AMD ähneln. Sogar Epic Games hat diesbezüglich schon selbst Überlegungen angestellt, das Ergebnis: Temporal Super Resolution (TSR).

Microsoft führt an, dass „Xbox maschinelles Lernen verwendet, um traditionelle Rendering-Algorithmen effizienter zu gestalten“. Sie möchten eine Alternative und somit eine eigene Technologie erschaffen:

„Das Xbox-Grafikteam sucht einen Ingenieur, der Machine-Learning-Algorithmen in Grafiksoftware implementiert, um Millionen von Gamern zu begeistern.“

Es heißt, dass die Mitarbeiter*innen „Software für zukünftige Machine-Learning-Hardware“ entwickeln, was die Eingangsfrage wohl recht eindeutig beantwortet.

Microsoft scheint hier bereits dran zu sein und inwiefern das ihre Spiele nachhaltig beeinflusst, wird sich erst noch zeigen müssen. Es wird spannend zu sehen, welche alternative Rendering-Methode sie entwickeln und inwiefern sie DLSS oder anderen bekannten Technologien ähnelt. Bis es hier weitere Infos gibt, könnte es aber noch eine Weile dauern.

Was ist KI-Upscaling?

KI-Upscaling greift auf Algorithmen zurück, die Bilder so verarbeiten, dass sie trotz einer niedrigen Auflösung schärfer und detaillierter aussehen.

Es ist kein reguläres Hochskalieren, denn hier werden dem Bild neue Pixel mit Informationen hinzugefügt. Anstatt die Grafik also lediglich hochzuskalieren, kommen dank der KI-Upscaling-Tech ganz neue Details hinzu, die es beim Ausgangsmaterial so noch gar nicht gab. Es werden sozusagen Lücken gestopft. Es ist also eine intelligente Skalierungsmethode.