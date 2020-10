Xbox Series X: Microsoft arbeitet bereits an möglichen Verbesserungen

Technische Entwicklungen bleiben nicht plötzlich stehen, nur weil es eine neue Konsole auf den Markt schafft. Das weiß auch Microsoft und plant schon wieder eine verbesserte Version der hauseigenen Hardware, obwohl die brandneuen Xbox Series X und Series S noch nicht einmal erschienen sind.

Schnellere und günstigere Xbox Series X?

Im Interview mit Kotaku plauderte Xbox-Chef Phil Spencer ein wenig aus dem Nähkästchen und hat unter anderem über seine Überzeugung gesprochen, dass sich die Series S seiner Meinung nach wohl besser verkaufen wird als das leistungsstärkere X-Modell, zumindest langfristig.

Einer der Gründe dafür sind wohl die niedrigen Kosten für das S-Modell, immerhin spart man sich bei dem Kauf des Light-Modells satte 200 Euro im Vergleich zur Xbox Series X. Und genau diese Kostenersparnis heizt Microsoft schon jetzt erneut zur Arbeit an möglichen Verbesserungen an.

Ursprünglich lautet Kotakus Frage, ob Microsoft irgendwann schnellere SSDs in kommenden Xbox-Konsolen anbieten wird, um mit der Festplatte der PS5 und ihren enorm kurzen Ladezeiten konkurrieren zu können. Daraufhin erwiderte Spencer, dass das Team bereits an neuen möglichen Verbesserungen und einer gleichzeitigen Kostensenkung arbeite. Der günstigere Herstellungspreis sei dabei der wesentliche Faktor.

Erwartet uns bald wieder eine Upgrade-Version der Series X? Es wäre keine Überraschung, wenn uns in den nächsten Jahren weitere, verbesserte Modelle von Microsofts Series X-Reihe oder Sonys PlayStation 5 erwarten. Egal ob PS4 Pro, Slim, Xbox One X oder One S: Wir sind mit den Alternativen bereits vertraut, die die Zeit bis zum Release der nächsten Konsolengeneration verkürzen sollen.

Aus diesem Grund wird auch eine PS5 Pro aktuell rege diskutiert und scheint uns schon eher zu erwarten als gedacht.

