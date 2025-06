Xbox-Hit Pentiment jetzt im PS Store bis Juli 2025 stark reduziert erhältlich

Aktuell gibt es auf dem PlayStation Store einen attraktiven Rabatt für ein Spiel, das ursprünglich exklusiv für die Xbox Series X veröffentlicht wurde. Das Spiel, das von Xbox Game Studios entwickelt wurde, ist jetzt für nur 9,99 Euro auf der PS5 erhältlich. Dieses Angebot gilt jedoch nur bis zum 4. Juli 2025, danach wird der Preis wieder auf den regulären Betrag angehoben.

Pentiment: Ein Meisterwerk von Obsidian Entertainment

Was macht Pentiment so besonders? Pentiment, das 2022 veröffentlicht wurde, ist ein Abenteuer-Rollenspiel, das von Obsidian Entertainment entwickelt wurde. Es zählt zu den bestbewerteten Spielen aus den Xbox Game Studios dieser Generation, mit einer beeindruckenden Bewertung von 88 auf Metacritic. Das Spiel bietet eine einzigartige narrative Erfahrung, die in der fiktiven bayerischen Alpenstadt Tassing spielt und den Spieler in eine Welt voller Intrigen und Geheimnisse entführt.

Pentiment war ursprünglich ein Xbox-exklusives Spiel, das seinen Weg auf andere Plattformen erst 2024 fand, darunter auch auf die PS4 und PS5. Die Handlung des Spiels dreht sich um Andreas Maler, einen Künstler aus Nürnberg, der in eine Reihe von Mordfällen verwickelt wird. Dabei durchlebt der Spieler eine Geschichte, die sich über 25 Jahre erstreckt.

Die Geschichte hinter Obsidian Entertainment

Wer steckt hinter der Entwicklung von Pentiment? Obsidian Entertainment, der Entwickler von Pentiment, ist bekannt für seine beeindruckenden Rollenspiele. Das in Kalifornien ansässige Studio wurde 2003 gegründet und hat seinen Ruf mit Spielen wie Fallout: New Vegas und South Park: Der Stab der Wahrheit gefestigt. Obsidian Entertainment ist Teil der Xbox Game Studios und hat in der Vergangenheit sowohl eigenständige als auch lizenzierte Spiele entwickelt.

Das Studio hat sich in den letzten Jahren auf die Entwicklung von Originaltiteln konzentriert, was durch den Erfolg von Spielen wie Pillars of Eternity unterstrichen wird. Aktuell arbeitet Obsidian an weiteren spannenden Projekten, darunter The Outer Worlds 2 und Grounded 2.

Ein Blick auf die Spielmechanik von Pentiment

Wie gestaltet sich das Gameplay von Pentiment? Pentiment ist ein narratives Abenteuer-Rollenspiel, das aus einer 2D-Perspektive gespielt wird. Der Spieler übernimmt die Rolle von Andreas Maler, der in eine Reihe von Mordfällen in der Nähe des Benediktinerklosters Kiersau verwickelt wird. Ziel ist es, Beweise zu sammeln und Verdächtige zu befragen, um herauszufinden, wer hinter den Verbrechen steckt.

Das Spiel bietet eine Vielzahl von Entscheidungsmöglichkeiten, die den Verlauf der Geschichte beeinflussen können. Spieler können Andreas‘ Hintergrundgeschichte gestalten, einschließlich seiner Sprachkenntnisse und akademischen Qualifikationen, was sich auf die Auflösung der Rätsel auswirken kann.

Warum jetzt zuschlagen?

Warum solltest du Pentiment jetzt kaufen? Mit dem aktuellen Rabatt auf dem PlayStation Store ist dies der perfekte Zeitpunkt, um Pentiment auszuprobieren. Das Spiel bietet eine fesselnde Erzählung, die dich für 15 bis 25 Stunden unterhalten wird. Die kürzere Spielzeit umfasst die Haupthandlung, während die längere Spielzeit für diejenigen reserviert ist, die das Spiel zu 100% abschließen möchten.

Falls du Pentiment noch nicht gespielt hast, ist dies eine großartige Gelegenheit, ein von Kritikern gefeiertes Spiel zu erleben, das sowohl auf der PS5, PS5 Pro als auch PS4 gespielt werden kann.

Was hältst du von diesem Deal? Teile deine Gedanken und Erfahrungen mit Pentiment in den Kommentaren!